Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében

Kiderültek a számok, ennyit költöttünk a Szép-kártyákról

Nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését is támogatja a lehetőség.

2026. 03. 02. 9:20
Illusztráció Fotó: MTI/Máthé Zoltán
– A kormány emeli a béreket, csökkenti az adókat és határozottan fellép az áremelésekkel szemben, hogy a családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani. A kormány a Szép-kártyán keresztül januárban is számos család téli pihenését segítette: a költések összege mintegy 37 milliárd forintot tett ki, ami több mint 18 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest. Ezáltal a Szép-kártya hozzájárult ahhoz, hogy 2026-ot is lendületesen kezdje a hazai turizmus. Januárban 494 ezer belföldi vendég, összesen több mint egymillió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 4,6 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 2,5 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A családok anyagi mozgásterének további bővítése érdekében a kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását Szép-kártyával. Ezáltal a kormány a Szép-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését is támogatja.

A hónap végén a kártyákon összesen 108,6 milliárd forint állt rendelkezésre, hogy a családok hazai utazásait és vásárlásait támogassa.

A Szép-kártya 2026 januárjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb motorja volt:

  • A Szép-kártya feltöltések összértéke 18,7 milliárd forintot tett ki, ami 16 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.
  • A kártyabirtokosok mintegy 36,7 milliárd forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 18 százalékkal volt magasabb, mint 2025 januárjában.
  • A szálláshelyek országszerte nyolc százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint az előző év azonos időszakában.
  • A térségek közül a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken Szép-kártyákról, ahol ez az összeg a belföldi balatoni szálláshelyi bevételek 11 százalékát tette ki.
  • A szálláshelyek Sopron-Fertő turisztikai térségben köszönhették bevételeiket a legnagyobb arányban a kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi költések 15 százalékát így egyenlítették ki.

A Szép-kártya töretlen népszerűségét az is jól mutatja, hogy januárban a kártyabirtokosok száma meghaladta a háromilliót, míg az elfogadóhelyek száma átlépte a 166 ezret.

