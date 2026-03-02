Rendkívüli

Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében

vonathalálos vonatbalesetholttestmáv

Holttestet találtak a vasúti síneken

Halálos vasúti balesettel indult a hétfő. A síneken egy korábban elütött ember holttestét találták meg Nyíregyháza és Nyírtelek között a 338-as út felüljárója közelében. A Szerencs–Nyíregyháza vonalon késésekre kell számítani.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 9:30
Vasúti gázolás történhetett reggel hét óra után a nyílt pályán a 338-as út felüljárójának közelében. Egy mozdonyvezető észlelte, hogy holttest fekszik a síneken, a rendelkezésre álló információk szerint azonban nem az általa vezetett szerelvény ütötte el az áldozatot – írja a Szon.

the railroad tracks on a hot day and look very shiny with rocks around the railroad tracks which are useful for dampening vibrations
Ismét embert gázolt a vonat – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A vonat azonnal fékezett és megállt. Az azon tartózkodó 33 utast tűzoltók átszállították egy másik szerelvényre. A lap fotógalériát is közzétett a tragédiáról.

Vasúti balesetek Magyarországon 2006–2024 között (Forrás: MTI)

A MÁV is hírt adott a halálos balesetről, és a forgalmi változásokról is tájékoztatta az utasokat:

  • A Füzesabony/Miskolc–Nyíregyháza közötti személyvonatok helyett Nyírtelek és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekednek.
  • A Tokaj IC-k helyett Görögszállás és Nyíregyháza között közlekednek pótlóbuszok.
  • A Tiszalök–Nyíregyháza közötti vonatok csak Görögszállás és Tiszalök között járnak.
  • A Nyíregyházáról 6:40-kor Füzesabonyba elindult személyvonat (5169) a helyszínelés miatt Miskolcig kimarad, Miskolc és Füzesabony között mentesítő vonat indul helyette.

Borítókép: Tűzoltók a helyszínen (Fotó: Szon/Bordás Béla)


