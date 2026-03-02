Holttestet találtak a vasúti síneken

Vasúti gázolás történhetett reggel hét óra után a nyílt pályán a 338-as út felüljárójának közelében. Egy mozdonyvezető észlelte, hogy holttest fekszik a síneken, a rendelkezésre álló információk szerint azonban nem az általa vezetett szerelvény ütötte el az áldozatot – írja a Szon.
A vonat azonnal fékezett és megállt. Az azon tartózkodó 33 utast tűzoltók átszállították egy másik szerelvényre. A lap fotógalériát is közzétett a tragédiáról.
A MÁV is hírt adott a halálos balesetről, és a forgalmi változásokról is tájékoztatta az utasokat:
- A Füzesabony/Miskolc–Nyíregyháza közötti személyvonatok helyett Nyírtelek és Nyíregyháza között pótlóbuszok közlekednek.
- A Tokaj IC-k helyett Görögszállás és Nyíregyháza között közlekednek pótlóbuszok.
- A Tiszalök–Nyíregyháza közötti vonatok csak Görögszállás és Tiszalök között járnak.
- A Nyíregyházáról 6:40-kor Füzesabonyba elindult személyvonat (5169) a helyszínelés miatt Miskolcig kimarad, Miskolc és Füzesabony között mentesítő vonat indul helyette.
