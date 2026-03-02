Kocsis Máté: Még mindig azt gondolja a Tisza, hogy nincs szükség a Barátság vezetékre? + videó

A Hormuzi-szorosnál kialakult helyzet újra napirendre helyezte Magyarország energiaellátását – mutatott rá új videójában Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

– Most, hogy a Hormuzi-szorosnál beszorult a világ tengeri kőolajszállításának jelentős része, kíváncsi lennék, hogy a sok nagyokos európai politikus és tiszás fönntartja-e még azt a javaslatát, hogy váljon le Magyarország a szárazföldi vezetékes kőolaj ellátásáról – hívta fel a figyelmet a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Tényleg úgy gondolják, hogy tengeren tankerekkel lehet biztosítani hazánk energiaellátását? Tényleg azt szeretnék, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül ne érkezzen többé olcsó orosz olaj?

– sorolta a politikus, és felidézte: a Barátság vezetéket az ukrán elnök, Zelenszkij most elzárta Magyarország elől, de ennek nem műszaki okai vannak, hanem politikai okai, mert energiaválságot akar előidézni Magyarországon, hogy hatalomba segíthesse az általa kiszemelt ukránbarát Magyar Pétert. A választáson ennek következményei lesznek, mert a magyar emberek nem szeretik az árulást – tette hozzá.

– Kedves Péter, téged ezért a magyar választók úgy elvernek április 12-én, mint jég a határt, mert nem szeretik az árulást – mondta a frakcióvezető, és azt javasolta a Tisza elnökének, hogy gondolja át a fentieket.

Amíg Tisza hallgat, a kormány dolgozik

Mint arról beszámoltunk, a földgáz és az olaj ára is kilőtt a Közel-Keleten zajló harcok következményeként. Ebben a helyzetben az, hogy Magyar Péter támogatja a Barátság vezeték lezárását és az orosz olajról való leválást, különösen ellentétes a magyar családok érdekével.

Vasárnap este Orbán Viktor közölte, hogy rendkívüli információk érkeztek a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatosan. A kormányfő hétfőn reggel nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében.