Hihetetlen portugál hiba, miután a Fradi és a Braga összekerült az Európa-ligában + videó

Természetesen a portugál médiában is téma, hogy a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében összekerült a Ferencváros és a Braga. Nagy kérdés, hogy a Braga szakvezetése mennyire hagyatkozik a vezető portugál sportlap, az A Bola online kiadásának mai cikkére, mert ebben azt fejtegetik, hogy a Ferencváros mellett leginkább a szurkolótábora és Varga Barnabás gólerős játéka szól. Pedig Varga már az AEK Athént erősíti…

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 19:57
Robbie Keane biztos nem bánná, ha Varga Barnabás még a csapatában lenne...
Robbie Keane biztos nem bánná, ha Varga Barnabás még a csapatában lenne... Fotó: Polyak Attila
„Ajándékot kapott az SC Braga? Elkerülte az óriásokat, igen, de megy a budapesti »pokolba«” – ez az A Bola cikkének címe. Az írás taglalja, a Braga jobban járt, mintha a Stuttgarttal sorsolták volna össze – ez volt a másik opciója, a Fradinak pedig a Porto –, de azért a Ferencváros sem lesz „könnyű falat”, mert az ír legenda, Robbie Keane által irányított „zöld sasok” a magyar bajnokok, és az Európa-liga alapszakasza után majdnem megúszták a rájátszást. Csak egy ponton múlt, hogy nem kerültek be a legjobb nyolcba, és csak két ponttal gyűjtöttek kevesebb pontot, mint a Braga – írja helyesen a portugál sportlap.

Mi tudjuk, hogy Varga Barnabás nem lesz veszélyes a Ferencváros színeiben a Braga kapujára...
Mi tudjuk, hogy Varga Barnabás nem lesz veszélyes a Ferencváros színeiben a Braga kapujára…

Az igaz, hogy a Braga számára a Groupama Aréna bevehetetlen erőd lehet 

Az A Bola felsorolja a Ferencváros eredményeit a 2025/26-os kupaporondon, majd arról értekezik, hogy az Fradi egycsatáros játéka támadásban komoly veszélyt jelent az ellenfelekre. A Groupama Aréna a vendégek számára fojtogató erőd lehet, ahol a szurkolók nyomása mellett a gólerős Varga Barnabás a Fradi fő fegyvere. Ezt egy fotóval is alátámasztják Varga Barnabásról, de a lap figyelmét az elkerülte, hogy Varga az év elején az AEK Athén játékosa lett…

 

