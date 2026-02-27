Hihetetlen portugál hiba, miután a Fradi és a Braga összekerült az Európa-ligában + videó

„Ajándékot kapott az SC Braga? Elkerülte az óriásokat, igen, de megy a budapesti »pokolba«” – ez az A Bola cikkének címe. Az írás taglalja, a Braga jobban járt, mintha a Stuttgarttal sorsolták volna össze – ez volt a másik opciója, a Fradinak pedig a Porto –, de azért a Ferencváros sem lesz „könnyű falat”, mert az ír legenda, Robbie Keane által irányított „zöld sasok” a magyar bajnokok, és az Európa-liga alapszakasza után majdnem megúszták a rájátszást. Csak egy ponton múlt, hogy nem kerültek be a legjobb nyolcba, és csak két ponttal gyűjtöttek kevesebb pontot, mint a Braga – írja helyesen a portugál sportlap.

Mi tudjuk, hogy Varga Barnabás nem lesz veszélyes a Ferencváros színeiben a Braga kapujára…

Az igaz, hogy a Braga számára a Groupama Aréna bevehetetlen erőd lehet

Az A Bola felsorolja a Ferencváros eredményeit a 2025/26-os kupaporondon, majd arról értekezik, hogy az Fradi egycsatáros játéka támadásban komoly veszélyt jelent az ellenfelekre. A Groupama Aréna a vendégek számára fojtogató erőd lehet, ahol a szurkolók nyomása mellett a gólerős Varga Barnabás a Fradi fő fegyvere. Ezt egy fotóval is alátámasztják Varga Barnabásról, de a lap figyelmét az elkerülte, hogy Varga az év elején az AEK Athén játékosa lett…