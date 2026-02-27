Kocsis Máté: Mind a zsebekben, mind a zsigerekben hatalmas tétje van a választásoknak

– Magyar Péter beismerte, hogy az ő érdekében áll a Barátság kőolajvezeték leállítása – mondta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője pénteken Balatonbogláron. Kocsis Máté a párt országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón kifejtette:

„a Tisza elnöke találkozót kezdeményezett a miniszterelnökkel a témában, ami minimum képmutatás, kétszínűség.

Teljesen nyilvánvaló, hogy az ország kőolajellátásának biztosításáról, a magyar vállalkozások, az ipar és a háztartások energiabiztonságról nem Magyar Péterrel kellene egyezkedni, hanem az ukrán féllel” – tette hozzá.

Utalt arra, hogy pénteken Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, amely azt vizsgálná, hogy fennáll-e a lehetősége annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken újrainduljon a szállítás.

– Magyarország számára hátrányos, hogy a kőolajvezetéket az ukránok politikai céllal leállították, így akarnak Magyar Péter érdekében beavatkozni a választásokba

– vélekedett.

Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, akik „offenzív zsarolásba” kezdtek Magyarországgal szemben – jegyezte meg.

Közölte,

ha az áprilisi országgyűlési választáson a Tisza Párt nyer, akkor ukránbarát kormány kerül hatalomra, amely támogatni fogja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását.

– Bármit is hazudik Magyar Péter, leállunk az olcsó orosz kőolajról (…), ami azt fogja jelenteni, hogy ezer forint fölé kúszik a benzin literjének ára, veszélybe kerül a rezsicsökkentés – hangsúlyozta.

„Akár megháromszorozódhatnak a háztartások rezsiköltségei, hiszen a magyar állam az olcsó orosz kőolajárfolyam-különbözetéből is finanszírozza a rezsicsökkentést”

– jelentette ki.

Kocsis Máté szerint a 2026-os választás tétje nemcsak belpolitikai, hanem „aktív beavatkozással kell szembenéznünk Kijev, Berlin és Brüsszel részéről is”.

„Az előttünk álló hetekben sok támogatóra lesz szükségünk, azért vagyunk itt, hogy elmondjuk az embereknek, hogy Orbán Viktor az egyetlen garancia arra, hogy Magyarország (…) ne lépjen be a háborús kórusba, és a következő négy évben kimaradhassunk a háborúból”

– fűzte hozzá.