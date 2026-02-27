kocsis mátéválasztásorbán viktor

Kocsis Máté: Mind a zsebekben, mind a zsigerekben hatalmas tétje van a választásoknak

Kocsis Máté szerint Magyar Péter beismerte, hogy számára előnyös a Barátság kőolajvezeték leállítása, és a Tisza Párt ukrán érdekeket szolgálna, ha kormányra kerülne. Balatonbogláron folytatódott a Fidesz frakcióvezetőjének országjárása.

2026. 02. 27. 21:25
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (b) és Móring József Attila, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, képviselőjelölt a kormánypártok országjárásának balatonboglári fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 27-én Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Magyar Péter beismerte, hogy az ő érdekében áll a Barátság kőolajvezeték leállítása – mondta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője pénteken Balatonbogláron. Kocsis Máté a párt országjárásának fórumát megelőző sajtótájékoztatón kifejtette: 

„a Tisza elnöke találkozót kezdeményezett a miniszterelnökkel a témában, ami minimum képmutatás, kétszínűség.

Teljesen nyilvánvaló, hogy az ország kőolajellátásának biztosításáról, a magyar vállalkozások, az ipar és a háztartások energiabiztonságról nem Magyar Péterrel kellene egyezkedni, hanem az ukrán féllel” – tette hozzá.

Utalt arra, hogy pénteken Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, amely azt vizsgálná, hogy fennáll-e a lehetősége annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken újrainduljon a szállítás. 

– Magyarország számára hátrányos, hogy a kőolajvezetéket az ukránok politikai céllal leállították, így akarnak Magyar Péter érdekében beavatkozni a választásokba 

– vélekedett.

Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, akik „offenzív zsarolásba” kezdtek Magyarországgal szemben – jegyezte meg.

Közölte, 

ha az áprilisi országgyűlési választáson a Tisza Párt nyer, akkor ukránbarát kormány kerül hatalomra, amely támogatni fogja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását. 

– Bármit is hazudik Magyar Péter, leállunk az olcsó orosz kőolajról (…), ami azt fogja jelenteni, hogy ezer forint fölé kúszik a benzin literjének ára, veszélybe kerül a rezsicsökkentés – hangsúlyozta.

„Akár megháromszorozódhatnak a háztartások rezsiköltségei, hiszen a magyar állam az olcsó orosz kőolajárfolyam-különbözetéből is finanszírozza a rezsicsökkentést”

 – jelentette ki.

Kocsis Máté szerint a 2026-os választás tétje nemcsak belpolitikai, hanem „aktív beavatkozással kell szembenéznünk Kijev, Berlin és Brüsszel részéről is”.

„Az előttünk álló hetekben sok támogatóra lesz szükségünk, azért vagyunk itt, hogy elmondjuk az embereknek, hogy Orbán Viktor az egyetlen garancia arra, hogy Magyarország (…) ne lépjen be a háborús kórusba, és a következő négy évben kimaradhassunk a háborúból”

 – fűzte hozzá.

– Mind a zsebekben, mind a zsigerekben hatalmas tétje van a választásoknak, ezért kampányolunk nagy erővel, bízunk benne, hogy sikerrel – mondta.

Arra a kérdésre, hogy van-e a Tisza Pártnak felelőssége abban, hogy a Medián „hazudott a felméréseiben”, igennel válaszolt, hozzátéve, hogy „azért fizetnek Hann Endre bácsinak, hogy hazudjon”. „Muszáj lesz a választások után megnyitni a vitát arról, hogy milyen felelősséggel tartozik egy hamis közvélemény-kutató a társadalom felé.

Nem vagyunk meglepődve, tudjuk, hogy a Medián a Gyurcsány-kormány idején is egy propagandacélokat szolgáló, hamis közvélemény-kutató volt”

 – fogalmazott.

Egy Magyar Péterrel kapcsolatos kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy „egy drogbuliban egy ország vezetésére jelentkező embernek nem lenne szabad ott lennie”. Megismételte: 

várja, hogy együtt végezzenek drogtesztet, de Magyar Péter gyanúsan hallgat. Szeretné, ha a Tisza Párt elnöke egy friss drogteszttel örvendeztetné meg a magyarokat.

Móring József Attila, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, képviselőjelölt többek között azt mondta, igyekeznek felkeresni a somogyi 3. számú választókerület 72 településének minden háztartását, és remélik, hogy a választók ennek eredményeképpen a „helyes és bölcs döntést” fogják meghozni, ami „nemcsak a választókerület, hanem az egész haza számára pozitív lesz”.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (balra) és Móring József Attila, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, képviselőjelölt a kormánypártok országjárásának balatonboglári fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 27-én (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)


