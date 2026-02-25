idezojelek
Poszt-trauma

Orbán egyik legnagyobb ellenfele páros lábbal szállt Magyar Péterékbe

Nem várt fordulat.

Csépányi Balázs
Magyar Péter 2026. 02. 25.
Nagyon úgy tűnik, hogy már a baloldalon is vállalhatatlan kezd lenni Magyar Péter és a Tisza Párt.

Magyar Péter
Magyar Péter (Fotó: AFP)

Vásárhelyi Mária a Facebook-oldalán azt kifogásolta, hogy a nevesincs, ismeretlen tiszás jelöltek elszívják a levegőt a már hosszú ideje a Parlamentben dolgozó ismert ellenzéki politikusok elől:

„Most viszont ugyanezek a szavazók azt mondják, hogy függetlenül a teljesítménytől és a sikerektől, az összes korábbi ellenzéki lépjen vissza a jelöltségtől, hogy a mindenki számára ismeretlen tiszás jelölt besöpörhesse az összes ellenzéki szavazatot. Túllépve azon, hogy bízom benne, hogy vannak még ellenzéki szavazók, akiket érdekel a tapasztalat és a teljesítmény, abból az álláspontból, amit ma az ellenzéki szavazók jelentős többsége képvisel, az következik, hogy teljesen mindegy, hogy az elmúlt években egy képviselő dolgozott vagy nem a Parlamentben, ugyanazt a sorsot szánják neki: tűnjön el.”

A kormánypártisággal még csak véletlenül sem vádolható Vásárhelyi már nem először fogalmaz meg erős bírálatot a Tisza Párttal kapcsolatban. 

Legutóbb a következőket írta Magyar Péterről:

„Soha nem csináltam titkot abból, hogy Magyart teljesen alkalmatlannak tartom a rámért szerepre (természetesen nem a szexuális orientációja miatt, amiről egyébként fogalmam sincs), mégis azt kell mondanom, hogy ezért az esetleges kudarcért elsősorban nem Magyar lesz a felelős, ahogy nem Márki-Zay volt elsősorban a felelős a 2022-es bukásért sem, hanem az ellenzéki közösség többsége.”

Az álmoskönyvek szerint nem jelent túl sok jót a választásokhoz közeledve, ha már a saját oldaláról is bírálatok érnek egy politikust. Magyar Péter nagyon nehéz napok elé néz, és az igazi feketeleves csak a választások után jön a számára.

Borítókép: Vásárhelyi Mária (Fotó: Képernyőkép)

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

A gyilkos jogai

A legaljasabb demagógok

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

