Orbán egyik legnagyobb ellenfele páros lábbal szállt Magyar Péterékbe

Nagyon úgy tűnik, hogy már a baloldalon is vállalhatatlan kezd lenni Magyar Péter és a Tisza Párt.
Vásárhelyi Mária a Facebook-oldalán azt kifogásolta, hogy a nevesincs, ismeretlen tiszás jelöltek elszívják a levegőt a már hosszú ideje a Parlamentben dolgozó ismert ellenzéki politikusok elől:
„Most viszont ugyanezek a szavazók azt mondják, hogy függetlenül a teljesítménytől és a sikerektől, az összes korábbi ellenzéki lépjen vissza a jelöltségtől, hogy a mindenki számára ismeretlen tiszás jelölt besöpörhesse az összes ellenzéki szavazatot. Túllépve azon, hogy bízom benne, hogy vannak még ellenzéki szavazók, akiket érdekel a tapasztalat és a teljesítmény, abból az álláspontból, amit ma az ellenzéki szavazók jelentős többsége képvisel, az következik, hogy teljesen mindegy, hogy az elmúlt években egy képviselő dolgozott vagy nem a Parlamentben, ugyanazt a sorsot szánják neki: tűnjön el.”
A kormánypártisággal még csak véletlenül sem vádolható Vásárhelyi már nem először fogalmaz meg erős bírálatot a Tisza Párttal kapcsolatban.
Legutóbb a következőket írta Magyar Péterről:
„Soha nem csináltam titkot abból, hogy Magyart teljesen alkalmatlannak tartom a rámért szerepre (természetesen nem a szexuális orientációja miatt, amiről egyébként fogalmam sincs), mégis azt kell mondanom, hogy ezért az esetleges kudarcért elsősorban nem Magyar lesz a felelős, ahogy nem Márki-Zay volt elsősorban a felelős a 2022-es bukásért sem, hanem az ellenzéki közösség többsége.”
Az álmoskönyvek szerint nem jelent túl sok jót a választásokhoz közeledve, ha már a saját oldaláról is bírálatok érnek egy politikust. Magyar Péter nagyon nehéz napok elé néz, és az igazi feketeleves csak a választások után jön a számára.
Borítókép: Vásárhelyi Mária (Fotó: Képernyőkép)
