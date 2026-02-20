Az öt legjobb Angelina Jolie-film – Életeken át + videó

1. Életeken át (2004)

Eheti filmünk egy 2004-ben bemutatott pszichothriller, amelyet D. J. Caruso rendezett. A film alapjául Michael Pye azonos című regénye szolgált. A főszerepben Angelina Jolie látható, mellette többek között Ethan Hawke, Kiefer Sutherland és Gena Rowlands is szerepelnek.

Az Életeken át egy komor hangulatú, fordulatos pszichothriller. Fotó: Mafab.hu

A történet egy sorozatgyilkos utáni nyomozást követ, aki áldozatai személyazonosságát veszi fel, mintegy „ellopva” az életüket. A film hangulatában a kilencvenes évek sötét tónusú thrillereit idézi, feszült atmoszférával, csavaros történetvezetéssel és erőteljes pszichológiai feszültséggel. Az alkotás a bűnügyi történet mellett az identitás kérdését is középpontba állítja.