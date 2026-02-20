Az Angelina Jolie filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy szuper akciófilm, a Mr. és Mrs. Smith szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy felkavaró dráma lett, az Észvesztő (Girl, Interrupted), a bronzérmet egy ütős kémthriller, a Salt ügynök (Salt) szerezte meg, az ezüstérmes alkotás pedig egy megrázó életrajzi dráma, a Kifutó a semmibe (Gia) lett. Ezen a héten már a győztes mozival érkezünk, ami nem más, mint egy remek thriller, az Életeken át (Taking Lives).
Az öt legjobb Angelina Jolie-film – Életeken át + videó
Egy különösen kegyetlen sorozatgyilkos mások személyazonosságát lopja el – a nyomában egy elszánt FBI-profilozó jár ebben a sötét hangulatú pszichothrillerben.
1. Életeken át (2004)
Eheti filmünk egy 2004-ben bemutatott pszichothriller, amelyet D. J. Caruso rendezett. A film alapjául Michael Pye azonos című regénye szolgált. A főszerepben Angelina Jolie látható, mellette többek között Ethan Hawke, Kiefer Sutherland és Gena Rowlands is szerepelnek.
A történet egy sorozatgyilkos utáni nyomozást követ, aki áldozatai személyazonosságát veszi fel, mintegy „ellopva” az életüket. A film hangulatában a kilencvenes évek sötét tónusú thrillereit idézi, feszült atmoszférával, csavaros történetvezetéssel és erőteljes pszichológiai feszültséggel. Az alkotás a bűnügyi történet mellett az identitás kérdését is középpontba állítja.
A történet
Illeana Scott FBI-profilozót Montrealba hívják, hogy segítsen egy különösen kegyetlen sorozatgyilkos elfogásában. A tettes évek óta mások személyazonosságát használja, így gyakorlatilag „más emberek életét éli”. Ahogy a nyomozás előrehalad, Illeana egyre közelebb kerül az igazsághoz – és közben saját érzelmei is veszélybe sodorják a küldetését.
Angelina Jolie alakítása
Jolie Illeana Scott FBI-profilozó szerepében visszafogottabb, elemzőbb karaktert formál meg, mint korábbi akciószerepeiben. Játéka inkább a belső feszültségre és az intellektuális jelenlétre épít, mintsem a fizikai erőre.
Tekintetével és finom gesztusaival érzékelteti a karakter éleslátását és sérülékenységét, miközben a történet előrehaladtával érzelmi oldalát is megmutatja. Jolie alakítása stabil tengelyt ad a filmnek, még akkor is, amikor a cselekmény váratlan fordulatokat vesz.
Érdekességek a filmről
- A film részben Kanadában, Montrealban forgott, ami különleges, európai hangulatot kölcsönöz a történetnek.
- Angelina Jolie a kétezres évek elején több sötétebb hangulatú filmben is szerepelt, és ez a produkció jól illeszkedik ebbe a korszakába.
- A történet középpontjában álló személyazonosság-lopás-motívum pszichológiai és filozófiai kérdéseket is felvet az identitásról.
- A filmnek készült egy alternatív, hosszabb befejezése is, amely a DVD-változatban vált elérhetővé.
- A thriller műfaján belül a film inkább a feszültségre és a hangulatra épít, mint a látványos akciójelenetekre.
Összegzés – miért érdemes megnézni?
Az Életeken át egy komor hangulatú, fordulatos pszichothriller, amely végig fenntartja a bizonytalanság érzetét. A történet izgalmas alapötlete – egy gyilkos, aki szó szerint mások életét éli – különleges keretet ad a nyomozásnak. Angelina Jolie visszafogott, mégis erőteljes jelenléte stabil középpontot ad a filmnek, miközben a néző végig azon töpreng: ki kicsoda valójában? Azoknak ajánlott, akik szeretik a csavaros, sötét hangulatú krimiket és a pszichológiai mélységgel rendelkező thrillereket.
Idővonal – 2004, amikor az Életeken át bemutatásra került... 🎬
- 2004. május 1-jén az Európai Unió tíz új tagállammal bővült, köztük Magyarországgal.
- A mozikban hódított A Gyűrűk Ura: A király visszatér, amely az Oscar-gálán is tarolt.
- Elindult a Facebook közösségi oldal, amely hamarosan globális jelenséggé vált.
- Athén adott otthont a 2004-es nyári olimpiai játékoknak.
- A videójáték-piacon megjelent a Grand Theft Auto: San Andreas, az év egyik legnagyobb sikere.
Az Angelina Jolie filmjeit bemutató sorozatunknak a végére értünk. A jövő héten folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában.
Borítókép: Angelina Jolie a kétezres évek elején több sötétebb hangulatú filmben is szerepelt (Fotó: Mafab.hu)
