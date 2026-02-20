angelina joliefilméleteken átmozi

Az öt legjobb Angelina Jolie-film – Életeken át + videó

Egy különösen kegyetlen sorozatgyilkos mások személyazonosságát lopja el – a nyomában egy elszánt FBI-profilozó jár ebben a sötét hangulatú pszichothrillerben.

Csépányi Balázs
2026. 02. 20. 20:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Angelina Jolie filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy szuper akciófilm, a Mr. és Mrs. Smith szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy felkavaró dráma lett, az Észvesztő (Girl, Interrupted), a bronzérmet egy ütős kémthriller, a Salt ügynök (Salt) szerezte meg, az ezüstérmes alkotás pedig egy megrázó életrajzi dráma, a Kifutó a semmibe (Gia) lett. Ezen a héten már a győztes mozival érkezünk, ami nem más, mint egy remek thriller, az Életeken át (Taking Lives).

1. Életeken át (2004)

Eheti filmünk egy 2004-ben bemutatott pszichothriller, amelyet D. J. Caruso rendezett. A film alapjául Michael Pye azonos című regénye szolgált. A főszerepben Angelina Jolie látható, mellette többek között Ethan Hawke, Kiefer Sutherland és Gena Rowlands is szerepelnek.

Angelina Jolie
Az Életeken át egy komor hangulatú, fordulatos pszichothriller. Fotó: Mafab.hu

A történet egy sorozatgyilkos utáni nyomozást követ, aki áldozatai személyazonosságát veszi fel, mintegy „ellopva” az életüket. A film hangulatában a kilencvenes évek sötét tónusú thrillereit idézi, feszült atmoszférával, csavaros történetvezetéssel és erőteljes pszichológiai feszültséggel. Az alkotás a bűnügyi történet mellett az identitás kérdését is középpontba állítja.

A történet

Illeana Scott FBI-profilozót Montrealba hívják, hogy segítsen egy különösen kegyetlen sorozatgyilkos elfogásában. A tettes évek óta mások személyazonosságát használja, így gyakorlatilag „más emberek életét éli”. Ahogy a nyomozás előrehalad, Illeana egyre közelebb kerül az igazsághoz – és közben saját érzelmei is veszélybe sodorják a küldetését.

Angelina Jolie alakítása

Jolie Illeana Scott FBI-profilozó szerepében visszafogottabb, elemzőbb karaktert formál meg, mint korábbi akciószerepeiben. Játéka inkább a belső feszültségre és az intellektuális jelenlétre épít, mintsem a fizikai erőre. 

Angelina Jolie
Angelina Jolie visszafogott, mégis erőteljes jelenléte stabil középpontot ad a filmnek. Fotó: Mafab.hu

Tekintetével és finom gesztusaival érzékelteti a karakter éleslátását és sérülékenységét, miközben a történet előrehaladtával érzelmi oldalát is megmutatja. Jolie alakítása stabil tengelyt ad a filmnek, még akkor is, amikor a cselekmény váratlan fordulatokat vesz.

Érdekességek a filmről

  • A film részben Kanadában, Montrealban forgott, ami különleges, európai hangulatot kölcsönöz a történetnek.
  • Angelina Jolie a kétezres évek elején több sötétebb hangulatú filmben is szerepelt, és ez a produkció jól illeszkedik ebbe a korszakába.
  • A történet középpontjában álló személyazonosság-lopás-motívum pszichológiai és filozófiai kérdéseket is felvet az identitásról.
Angelina Jolie
A film alapjául Michael Pye azonos című regénye szolgált. Fotó: Mafab.hu
  • A filmnek készült egy alternatív, hosszabb befejezése is, amely a DVD-változatban vált elérhetővé.
  • A thriller műfaján belül a film inkább a feszültségre és a hangulatra épít, mint a látványos akciójelenetekre.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

Az Életeken át egy komor hangulatú, fordulatos pszichothriller, amely végig fenntartja a bizonytalanság érzetét. A történet izgalmas alapötlete – egy gyilkos, aki szó szerint mások életét éli – különleges keretet ad a nyomozásnak. Angelina Jolie visszafogott, mégis erőteljes jelenléte stabil középpontot ad a filmnek, miközben a néző végig azon töpreng: ki kicsoda valójában? Azoknak ajánlott, akik szeretik a csavaros, sötét hangulatú krimiket és a pszichológiai mélységgel rendelkező thrillereket.

Idővonal – 2004, amikor az Életeken át bemutatásra került... 🎬

  • 2004. május 1-jén az Európai Unió tíz új tagállammal bővült, köztük Magyarországgal.
  • A mozikban hódított A Gyűrűk Ura: A király visszatér, amely az Oscar-gálán is tarolt.
  • Elindult a Facebook közösségi oldal, amely hamarosan globális jelenséggé vált.
  • Athén adott otthont a 2004-es nyári olimpiai játékoknak.
  • A videójáték-piacon megjelent a Grand Theft Auto: San Andreas, az év egyik legnagyobb sikere.

Az Angelina Jolie filmjeit bemutató sorozatunknak a végére értünk. A jövő héten folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában.

Borítókép: Angelina Jolie a kétezres évek elején több sötétebb hangulatú filmben is szerepelt (Fotó: Mafab.hu)

 

add-square Filmkép

Az öt legjobb Agelina Jolie-film – Salt ügynök + videó

Filmkép 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu