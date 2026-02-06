Az öt legjobb Agelina Jolie-film – Salt ügynök + videó

3. Salt ügynök (2010)

E heti mozink egy amerikai akcióthriller, amelyet Phillip Noyce rendezett, a forgatókönyvet Kurt Wimmer jegyzi. A film főszerepében Angelina Jolie látható, aki egy rendkívül összetett, fizikailag és érzelmileg is megterhelő szerepben bizonyítja akcióhősnői kvalitásait.

Angelina Jolie hideg profizmussal és erőteljes fizikai jelenléttel formálja meg a titokzatos CIA-ügynököt Fotó: Mafab.hu

A történet középpontjában a CIA világa, a kémjátszmák, az árulás és a személyes identitás kérdése áll. A film tempós, fordulatokban gazdag cselekménnyel dolgozik, miközben folyamatosan bizonytalanságban tartja a nézőt: vajon ki mond igazat, és kiben lehet megbízni?

A Salt ügynök a 2000-es évek végének azon akciófilmjei közé tartozik, amelyek női főszereplővel, komor hangvétellel és politikaithriller-elemekkel új színt vittek a műfajba.

A történet

Evelyn Salt, a CIA tapasztalt ügynöke egy kihallgatás során váratlan vádakkal szembesül: egy orosz dezertőr azt állítja, hogy ő valójában beépített szovjet kém. Salt ártatlanságát próbálja bizonyítani, ám a gyanú árnyékában menekülni kényszerül saját szervezete elől is.

A film számos helyszínen játszódik, hangsúlyozva a történet globális tétjét Fotó: Mafab.hu

Ahogy az események felgyorsulnak, egyre nehezebb eldönteni, hogy Evelyn Salt üldözött áldozat vagy rendkívül veszélyes áruló – a válasz pedig alapjaiban rengeti meg a nemzetbiztonságot.

Jolie alakítása a filmben

Angelina Jolie Evelyn Salt szerepében hideg profizmussal és erőteljes fizikai jelenléttel formálja meg a titokzatos CIA-ügynököt. Játéka végig kettős: egyszerre sugároz sebezhetőséget és könyörtelen elszántságot, miközben a néző sosem lehet teljesen biztos abban, kinek az oldalán áll. Jolie hitelesen mozog az akciójelenetekben, ugyanakkor apró gesztusokkal és tekintetekkel érzékelteti a karakter belső vívódását is, ami a filmet jóval többé teszi egy átlagos akcióthrillernél.