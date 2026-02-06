Az Angelina Jolie filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy szuper akciófilm, a Mr. és Mrs. Smith szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy felkavaró dráma lett, az Észvesztő (Girl, Interrupted). Ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk, ami egy ütős kémthriller, a Salt ügynök (Salt).
Az öt legjobb Agelina Jolie-film – Salt ügynök + videó
Egy kém, akinek minden lépése újabb kérdéseket vet fel.
3. Salt ügynök (2010)
E heti mozink egy amerikai akcióthriller, amelyet Phillip Noyce rendezett, a forgatókönyvet Kurt Wimmer jegyzi. A film főszerepében Angelina Jolie látható, aki egy rendkívül összetett, fizikailag és érzelmileg is megterhelő szerepben bizonyítja akcióhősnői kvalitásait.
A történet középpontjában a CIA világa, a kémjátszmák, az árulás és a személyes identitás kérdése áll. A film tempós, fordulatokban gazdag cselekménnyel dolgozik, miközben folyamatosan bizonytalanságban tartja a nézőt: vajon ki mond igazat, és kiben lehet megbízni?
A Salt ügynök a 2000-es évek végének azon akciófilmjei közé tartozik, amelyek női főszereplővel, komor hangvétellel és politikaithriller-elemekkel új színt vittek a műfajba.
A történet
Evelyn Salt, a CIA tapasztalt ügynöke egy kihallgatás során váratlan vádakkal szembesül: egy orosz dezertőr azt állítja, hogy ő valójában beépített szovjet kém. Salt ártatlanságát próbálja bizonyítani, ám a gyanú árnyékában menekülni kényszerül saját szervezete elől is.
Ahogy az események felgyorsulnak, egyre nehezebb eldönteni, hogy Evelyn Salt üldözött áldozat vagy rendkívül veszélyes áruló – a válasz pedig alapjaiban rengeti meg a nemzetbiztonságot.
Jolie alakítása a filmben
Angelina Jolie Evelyn Salt szerepében hideg profizmussal és erőteljes fizikai jelenléttel formálja meg a titokzatos CIA-ügynököt. Játéka végig kettős: egyszerre sugároz sebezhetőséget és könyörtelen elszántságot, miközben a néző sosem lehet teljesen biztos abban, kinek az oldalán áll. Jolie hitelesen mozog az akciójelenetekben, ugyanakkor apró gesztusokkal és tekintetekkel érzékelteti a karakter belső vívódását is, ami a filmet jóval többé teszi egy átlagos akcióthrillernél.
Érdekességek a filmről
- Eredetileg férfifőszerepre írták a történetet, amelyet végül Angelina Jolie kedvéért alakítottak át női karakterre.
- Angelina Jolie a legtöbb akciójelenetet kaszkadőr nélkül forgatta, komoly fizikai felkészülés után.
- A film több ponton merít a hidegháborús kémfilmek világából, különösen az „alvóügynök” toposzából.
- A mozikban többféle alternatív befejezéssel is vetítették, a későbbi kiadásokban eltérő verziók váltak elérhetővé.
- A zenét James Newton Howard szerezte, aki feszült, lüktető aláfestéssel erősíti a thrillerhangulatot.
- A film számos helyszínen játszódik, hangsúlyozva a történet globális tétjét.
Összegzés – miért érdemes megnézni?
A Salt ügynök izgalmas, feszes tempójú akcióthriller, amely nemcsak látványos üldözésekkel és robbanásokkal dolgozik, hanem folyamatosan kérdéseket tesz fel a lojalitásról, az identitásról és az igazság természetéről.
Angelina Jolie karizmatikus és kemény alakítása végig viszi a filmet, miközben a történet több alkalommal is váratlan irányt vesz. A Salt ügynök ideális választás azoknak, akik a klasszikus kémfilmek hangulatát modern, lendületes formában szeretnék viszontlátni.
Idővonal – 2010, amikor a Salt ügynök a mozikba került 🎬
- A világ Lady Gaga „Bad Romance” és Eminem „Not Afraid” című slágereire hallgatott.
- Megjelent az első iPad, amely új korszakot nyitott a digitális eszközök piacán.
- A Facebook átlépte az 500 millió felhasználót, végleg globális közösségi platformmá válva.
- A mozikban tarolt az Eredet, Christopher Nolan látványos sci-fije.
- Dél-Afrikában rendezték meg az első afrikai labdarúgó-világbajnokságot.
- A Call of Duty: Black Ops az év egyik legsikeresebb videójátéka lett.
Az Angelina Jolie filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.
Borítókép: Angelina Jolie a legtöbb akciójelenetet kaszkadőr nélkül forgatta, komoly fizikai felkészülés után (Fotó: Mafab.hu)
