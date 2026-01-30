Az Angelina Jolie filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy szuper akciófilm, a Mr. és Mrs. Smith szerezte meg. Ezen a héten komolyabb vizekre evezünk, a negyedik helyezett alkotással érkezünk, amely egy felkavaró dráma, az Észvesztő (Girl, Interrupted).
Az öt legjobb Agelina Jolie-film – Észvesztő + videó
Oscart hozott a megrázó dráma az identitáskeresésről és a szabadság áráról.
4. Észvesztő (2000)
Az Észvesztő 1999-ben bemutatott amerikai pszichológiai dráma, amely Susanna Kaysen azonos című önéletrajzi regényén alapul. A filmet James Mangold rendezte, aki érzékeny, karakterközpontú történetmesélésével hitelesen mutatja be a mentális betegségek világát.
A főbb szerepekben Winona Ryder, Angelina Jolie, Whoopi Goldberg és Jared Leto láthatók. A film a hatvanas évek végének Amerikájában játszódik, és egy fiatal nő útkeresésén keresztül vizsgálja a normalitás, az identitás és a szabadság kérdéseit.
A történet röviden
Susanna Kaysen (Winona Ryder), egy bizonytalan jövő előtt álló fiatal lány, egy öngyilkossági kísérletet követően pszichiátriai intézetbe kerül. Az intézmény falai között különböző sorsú nőkkel ismerkedik meg, akik mind saját démonjaikkal küzdenek.
A legnagyobb hatással a karizmatikus, ám veszélyesen impulzív Lisa Rowe (Angelina Jolie) van rá, aki egyszerre vonzó és pusztító személyiség. Susanna számára az intézet nemcsak bezártságot, hanem önismereti utazást is jelent.
Angelina Jolie alakítása a filmben
Angelina Jolie Lisa Rowe szerepében elementáris erejű, ösztönös alakítást nyújt, amely egyszerre karizmatikus és nyugtalanító. Játéka kiszámíthatatlan, provokatív és érzelmileg rendkívül intenzív, így karaktere uralja a jeleneteket, amelyekben feltűnik. Ez az alakítás nemcsak a film egyik legerősebb pillére, hanem Jolie pályafutásának egyik meghatározó állomása is, amely végül Oscar-díjat hozott számára.
Érdekességek a filmről
- A film Angelina Jolie számára Oscar-díjat hozott a legjobb női mellékszereplő kategóriában.
- A történet valós élményeken alapul, Susanna Kaysen saját fiatalkori tapasztalatait dolgozza fel.
- A film bemutatja, hogyan változott a pszichiátria megítélése a 60-as években.
- Lisa karaktere az egyik legismertebb női „antihős” lett a filmtörténetben.
Összegzés – miért érdemes megnézni?
Az Észvesztő megrázó és érzékeny film az identitáskeresésről, a lelki töréspontokról és a gyógyulás lehetőségéről. Angelina Jolie lehengerlő alakítása és Winona Ryder visszafogott játéka együtt emeli a filmet a műfaj kiemelkedő darabjai közé. Azoknak ajánlott, akik szeretik az érzelmileg mély, gondolatébresztő drámákat, és nem riadnak vissza a nehéz témáktól.
Idővonal – 1999, amikor a világ a millenniumi fordulóra készült…
- A világ a 2000-es évre és a Y2K-problémára készül, komoly technológiai és gazdasági aggodalmak közepette.
- Bevezetik az eurót mint elszámolási valutát az Európai Unió több tagállamában.
- Robbanásszerűen terjed az internet, megszületnek a korai online közösségek és keresőmotorok.
- A videójáték-ipart olyan címek határozzák meg, mint a The Sims és a Counter-Strike.
- A koszovói háború meghatározó nemzetközi politikai eseménnyé válik Európában.
- A mobiltelefonok tömegesen elterjednek, az sms-küldés a fiatalok körében mindennapossá válik.
Az Angelina Jolie filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a bronzérmes mozival érkezünk.
Borítókép: Az Észvesztő megrázó és érzékeny film az identitáskeresésről, a lelki töréspontokról és a gyógyulás lehetőségéről (Fotó: Mafab.hu)
