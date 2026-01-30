Az öt legjobb Agelina Jolie-film – Észvesztő + videó

4. Észvesztő (2000)

Az Észvesztő 1999-ben bemutatott amerikai pszichológiai dráma, amely Susanna Kaysen azonos című önéletrajzi regényén alapul. A filmet James Mangold rendezte, aki érzékeny, karakterközpontú történetmesélésével hitelesen mutatja be a mentális betegségek világát.

A történet valós élményeken alapul, Susanna Kaysen saját fiatalkori tapasztalatait dolgozza fel Fotó: Mafab.hu

A főbb szerepekben Winona Ryder, Angelina Jolie, Whoopi Goldberg és Jared Leto láthatók. A film a hatvanas évek végének Amerikájában játszódik, és egy fiatal nő útkeresésén keresztül vizsgálja a normalitás, az identitás és a szabadság kérdéseit.

A történet röviden

Susanna Kaysen (Winona Ryder), egy bizonytalan jövő előtt álló fiatal lány, egy öngyilkossági kísérletet követően pszichiátriai intézetbe kerül. Az intézmény falai között különböző sorsú nőkkel ismerkedik meg, akik mind saját démonjaikkal küzdenek.

A film bemutatja, hogyan változott a pszichiátria megítélése a 60-as években Fotó: Mafab.hu

A legnagyobb hatással a karizmatikus, ám veszélyesen impulzív Lisa Rowe (Angelina Jolie) van rá, aki egyszerre vonzó és pusztító személyiség. Susanna számára az intézet nemcsak bezártságot, hanem önismereti utazást is jelent.

Angelina Jolie alakítása a filmben

Angelina Jolie Lisa Rowe szerepében elementáris erejű, ösztönös alakítást nyújt, amely egyszerre karizmatikus és nyugtalanító. Játéka kiszámíthatatlan, provokatív és érzelmileg rendkívül intenzív, így karaktere uralja a jeleneteket, amelyekben feltűnik. Ez az alakítás nemcsak a film egyik legerősebb pillére, hanem Jolie pályafutásának egyik meghatározó állomása is, amely végül Oscar-díjat hozott számára.

Érdekességek a filmről

A film Angelina Jolie számára Oscar-díjat hozott a legjobb női mellékszereplő kategóriában.

A történet valós élményeken alapul, Susanna Kaysen saját fiatalkori tapasztalatait dolgozza fel.

Angelina Jolie Lisa Rowe szerepében elementáris erejű, ösztönös alakítást nyújt Fotó: Mafab.hu

A film bemutatja, hogyan változott a pszichiátria megítélése a 60-as években.

Lisa karaktere az egyik legismertebb női „antihős” lett a filmtörténetben.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

Az Észvesztő megrázó és érzékeny film az identitáskeresésről, a lelki töréspontokról és a gyógyulás lehetőségéről. Angelina Jolie lehengerlő alakítása és Winona Ryder visszafogott játéka együtt emeli a filmet a műfaj kiemelkedő darabjai közé. Azoknak ajánlott, akik szeretik az érzelmileg mély, gondolatébresztő drámákat, és nem riadnak vissza a nehéz témáktól.