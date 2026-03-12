Megjelentek a nyerészkedő ukránok a Közel-Keleten

Ukrajna már meg is jelent a Közel-Keleten, és kész támogatást nyújtani az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nemrég már meg is erősítette, hogy egy egység elindult Jordániába a Sahed drónok ellen kifejlesztett és aktív használatban lévő elfogó eszközökkel – írja az Origo.
A közel-keleti konfliktus kezdetben egyértelmű amerikai fölényt mutatott, azonban két hét elteltével megjelentek az első aggasztó jelek. Az Egyesült Államok és szövetségesei ugyanis Patriot légvédelmi rendszereket használnak. Habár a fegyver kifinomult és képes lelőni az iráni drónokat, azonban hosszú távon problémát jelenthet az ára.
Egy iráni tervezésű Shahed drón ára nagyjából 30 000 dollártól kezdődik, míg egyetlen elfogó rakéta az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerhez több millió dollárba kerül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!