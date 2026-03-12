Megjelentek a nyerészkedő ukránok a Közel-Keleten

Ukrajna már meg is jelent a Közel-Keleten, és kész támogatást nyújtani az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nemrég már meg is erősítette, hogy egy egység elindult Jordániába a Sahed drónok ellen kifejlesztett és aktív használatban lévő elfogó eszközökkel – írja az Origo.

Az ukrán nyerészkedés már elindult a Közel-Keleten

Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

A közel-keleti konfliktus kezdetben egyértelmű amerikai fölényt mutatott, azonban két hét elteltével megjelentek az első aggasztó jelek. Az Egyesült Államok és szövetségesei ugyanis Patriot légvédelmi rendszereket használnak. Habár a fegyver kifinomult és képes lelőni az iráni drónokat, azonban hosszú távon problémát jelenthet az ára.