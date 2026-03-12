Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Megjelentek a nyerészkedő ukránok a Közel-Keleten

Az Egyesült Államok és a régióban található szövetségesei komoly kihívással néznek szembe az iráni Shahed drónok miatt. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij pedig már fel is ajánlotta Ukrajna saját elfogó eszközeit és szakértelmét, cserébe pedig nyugati csúcskategóriás fegyvereket szeretne kapni a hírek szerint.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 11:32
Fotó: NINA LIASHONOK Forrás: NurPhoto
Ukrajna már meg is jelent a Közel-Keleten, és kész támogatást nyújtani az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nemrég már meg is erősítette, hogy egy egység elindult Jordániába a Sahed drónok ellen kifejlesztett és aktív használatban lévő elfogó eszközökkel – írja az Origo

Az ukrán nyerészkedés már elindult a Közel-Keleten
Fotó: NINA LIASHONOK / NurPhoto

A közel-keleti konfliktus kezdetben egyértelmű amerikai fölényt mutatott, azonban két hét elteltével megjelentek az első aggasztó jelek. Az Egyesült Államok és szövetségesei ugyanis Patriot légvédelmi rendszereket használnak. Habár a fegyver kifinomult és képes lelőni az iráni drónokat, azonban hosszú távon problémát jelenthet az ára. 

Egy iráni tervezésű Shahed drón ára nagyjából 30 000 dollártól kezdődik, míg egyetlen elfogó rakéta az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerhez több millió dollárba kerül. 

Ez a differencia azonban hosszú távon komoly problémákat okozhat, arról nem beszélve, hogy a gyártási kapacitások nem háborús körülményekre lettek tervezve, így az is kérdéses a szakértők szerint, hogy minden szövetségesét el tudja-e látni az Egyesült Államok a konfliktus alatt. Ukrajna azonban már be is jelentkezett, hogy segítsen. 

Az ukránok nyerészkednének 

Oroszország a háború során rendszeresen és nagy mennyiségben alkalmazott Shahed drónokat. Ukrajna az elmúlt négy évben komoly erőfeszítéseket tett a drónok jelentette fenyegetés elhárítására, ennek során pedig több drónelfogó eszközt is kidolgoztak. Ezek között pedig vannak olyanok, amelyek kifejezetten az iráni típus ellen készültek. 

Az ukrán elnök pedig nem sokkal a konfliktus kirobbanása után már fel is ajánlotta segítségét. 

Volodimir Zelenszkij ugyan a titkosítás végett nem osztott meg részletes információkat, azonban azt megerősítette, hogy az Egyesült Államok segítségnyújtásra való felhívása után egy kezelőegység el is indult Jordániába az ukrán fegyverekkel. Zelenszkij egyébként nem titkoltan nyugati fegyvereket szeretne kapni a segítségért cserébe, hiszen jelen pillanatban Ukrajna rendelkezik csak költséghatékony és sorozatgyártás alatt álló elhárító fegyverekkel.

Borítókép: Ukrán katona egy Shahed ellen fejlesztett fegyverrel (Fotó: AFP)

