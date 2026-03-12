Muszlimok Angliában: újabb iskolai útmutató érkezett

Az „Út megosztása” című dokumentum célja, hogy segítse az iskolákat abban, hogy „érzékeny és pozitív” megközelítést alkalmazzanak a diákok és családjaik vallási és kulturális sokszínűségével kapcsolatban. Azt javasolja, hogy az iskolák legyenek rugalmasak a vallási különbségek kezelésében, különösen a művészet, a tánc, a dráma, a zene, a testnevelés, a vallási nevelés és a szexuális nevelés oktatásában – írja a Daily Mail. Hangsúlyosan foglalkoznak a muszlim diákokkal is.

Újabb tippeket adnak az iskoláknak a muszlim diákokkal kapcsolatban

Fotó: AFP

A művészettel kapcsolatban az útmutató kifejti, hogy az iszlám egyes értelmezései az emberi lények háromdimenziós ábrázolását bálványimádásnak tekintik. Rámutat, hogy a diákok rajzai istenkáromlásnak tekinthetők, és azt tanácsolja a tanároknak, hogy ne kérjék meg a diákokat Jézus, Mohamed próféta vagy más, az iszlámban prófétának tekintett alakok képeinek reprodukálására.

Kitérnek arra is, hogy egyes muszlim diákok megtagadhatják az emberi alakok rajzolását

– írja a FDESouche hírportál.

A dokumentum a zenével, tánccal és színházzal kapcsolatos lehetséges problémákat is megemlíti. Hangsúlyozza, hogy egyes iszlám hagyományokban a zene történelmileg az emberi hangra és bizonyos ütőhangszerekre korlátozódik.

Az iskolákat ezért arra ösztönzik, hogy biztosítsák, hogy a diákokat ne kényszerítsék vallási meggyőződésükkel ellentétes tevékenységekben való részvételre.

„Ramadán alatt az iskolában se legyen zene!”

A spanyolországi Barcelona vallásügyi hivatalán keresztül útmutatót osztott ki az iskoláknak arról, hogyan alakítsák át a tevékenységeket a muszlim böjti hónap, a ramadán idején. A dokumentum többek között azt javasolja, hogy az iskolák kerüljék a ramadán idején az olyan tevékenységeket, mint a zene és a tánc.

Az útmutató, amelyet a spanyol média szerint elküldtek a város iskoláinak, a „Ramadánnal kapcsolatos útmutatók oktatási központok számára” címet viseli, és tanácsokat tartalmaz az iskolavezetőknek arról, hogyan vegyék figyelembe a muszlim diákok vallási ünnepét – írja a V4NA hírügynökség. Idén a ramadán február 18-tól március 20-ig tart, és a dokumentum kitér rá, hogy egyes muszlimok a böjt hónapjában nem tartják megfelelőnek a zenét és a táncot. Mint írják,

egyes muszlimok a zenét vagy a táncot nem megfelelő tevékenységnek tarthatják a ramadán alatt, mivel a hónapot a spiritualitásnak szentelt időszaknak tekintik, ahol különösen fontos a jámbor hozzáállás fenntartása.