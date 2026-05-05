Illusztráció (Forrás: Shutterstock)
Ismét újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: ajándékot adnak, de jobb vigyázni vele
Új típusú adathalászati veszélyre figyelmeztetik egymást szegediek, miután ismeretlen eredetű USB-eszköz került egy lakó postaládájába. A szakértők szerint az ilyen eszközök komoly kiberbiztonsági kockázatot jelenthetnek, ezért sem számítógéphez, sem telefonhoz nem szabad csatlakoztatni őket.
