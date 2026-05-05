Európában is fokozódni fog a politikai erőszak

A politikai erőszak növekedése kapcsán azonban Koskovics szerint egyértelmű mintázatot látunk. Amerikában eddig sem volt ismeretlen az erőszak, azonban az elmúlt két évben kialakult helyzetre nagyon kevés példa volt még. Ez az erőszak pedig – habár történtek támadások demokrata politikusok ellen is – alapvetően a jobboldal ellen irányul.

Az elmúlt időszakban a legnagyobb port kavaró, magas rangú baloldali politikus elleni támadás Ilhan Omar képviselő asszonyt érte, amikor egy férfi almaecetet permetezett az arcára. Ezt vessük össze azzal, hogy Donald Trump ellen három igazolt merényletkísérlet történt kevesebb mint két év alatt, illetve Charlie Kirk brutális meggyilkolásával. Az elkövetőkről sorra kiderült, hogy a radikális posztmodern liberalizmus valamilyen fajtájának elkötelezett, adott esetben elvakult hívei voltak

– hangsúlyozta.

Koskovics egyúttal elmondta, hogy ez alól az egyetlen kivétel Thomas Matthew Crooks volt, aki a Trump elleni első gyilkossági kísérletet követte el. Róla nagyon kevés információt árult el az FBI, és az oknyomozó riportereknek sem sikerült sok mindent kideríteni.

A fentiek alapján ki kell mondanunk, hogy az Egyesült Államokban felütötte a fejét a liberális terrorizmus

– nyomatékosította Koskovics.

– A liberalizmus – különösen a jelenlegi, posztmodern változata – inkább egy vallás, mint politikai nézetrendszer. Mint minden vallás esetében, a liberalizmusra is igaz az, hogy bár a legtöbb hívő törvénytisztelő, mérsékelt nézeteket valló ember, akadnak közöttük fundamentalisták is. És a vallási radikalizmus önmagában is veszélyes. A liberálisok ma azt tapasztalják, hogy összeomlóban van az a világrend, melyben meggyőződéssel hisznek. Ezt a folyamatot ésszel nem értik meg, de érzelmi szinten mélyen átérzik. Ez okozza a növekvő frusztrációt, a dühöt és az antiszociális viselkedést. Szélsőséges esetekben ez vezet a terrorizmushoz is – fogalmazott az okok kapcsán a szakértő.