Egyesült ÁllamokEurópapolitikai erőszak

Európában is fokozódni fog a politikai erőszak

Egy ámokfutó fegyverrel tüzet nyitott Washingtonban, nem messze a Fehér Háztól. A mostani támadás kapcsán ugyan még korai lenne politikai erőszak emlegetésébe kezdeni, azonban az elmúlt időszak eseményeit szemügyre véve senkinek nem lehet meglepő, hogy példátlan erőszakhullám söpör végig Amerika államain, amely egyértelműen ideológiai indíttatású. A friss lövöldözés, a politikai erőszak növekedésének apropóján az Origo megkereste Koskovics Zoltánt, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjét.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 21:16
Donald Trump Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikai erőszak növekedése kapcsán azonban Koskovics szerint egyértelmű mintázatot látunk. Amerikában eddig sem volt ismeretlen az erőszak, azonban az elmúlt két évben kialakult helyzetre nagyon kevés példa volt még. Ez az erőszak pedig – habár történtek támadások demokrata politikusok ellen is – alapvetően a jobboldal ellen irányul.

Az elmúlt időszakban a legnagyobb port kavaró, magas rangú baloldali politikus elleni támadás Ilhan Omar képviselő asszonyt érte, amikor egy férfi almaecetet permetezett az arcára. Ezt vessük össze azzal, hogy Donald Trump ellen három igazolt merényletkísérlet történt kevesebb mint két év alatt, illetve Charlie Kirk brutális meggyilkolásával. Az elkövetőkről sorra kiderült, hogy a radikális posztmodern liberalizmus valamilyen fajtájának elkötelezett, adott esetben elvakult hívei voltak

– hangsúlyozta.

Koskovics egyúttal elmondta, hogy ez alól az egyetlen kivétel Thomas Matthew Crooks volt, aki a Trump elleni első gyilkossági kísérletet követte el. Róla nagyon kevés információt árult el az FBI, és az oknyomozó riportereknek sem sikerült sok mindent kideríteni. 

A fentiek alapján ki kell mondanunk, hogy az Egyesült Államokban felütötte a fejét a liberális terrorizmus

– nyomatékosította Koskovics.

– A liberalizmus – különösen a jelenlegi, posztmodern változata – inkább egy vallás, mint politikai nézetrendszer. Mint minden vallás esetében, a liberalizmusra is igaz az, hogy bár a legtöbb hívő törvénytisztelő, mérsékelt nézeteket valló ember, akadnak közöttük fundamentalisták is. És a vallási radikalizmus önmagában is veszélyes. A liberálisok ma azt tapasztalják, hogy összeomlóban van az a világrend, melyben meggyőződéssel hisznek. Ezt a folyamatot ésszel nem értik meg, de érzelmi szinten mélyen átérzik. Ez okozza a növekvő frusztrációt, a dühöt és az antiszociális viselkedést. Szélsőséges esetekben ez vezet a terrorizmushoz is – fogalmazott az okok kapcsán a szakértő.

Koskovics szerint egyébként ezt a folyamatot gerjeszti a fősodratú liberális média is, amely minden olyan befolyásos politikust vagy gondolkodót támad, aki a liberalizmus bukásáról mer beszélni, ráadásul azonnal a legsötétebb, leggátlástalanabb propagandát veszi elő.

Donald Trumpot és a vezető republikánusokat például rendszeresen nácizzák és putyinbérencezik. Ez a jelenség ugyanakkor nem korlátozódik az Egyesült Államokra – Európában is jelen van. Robert Ficót egy liberális terrorista ötször gyomron lőtte, mert szerinte nem segített eléggé Ukrajnának. Hazánkban egyelőre még nem jelent meg a politikai erőszak, de a liberális hergelést és uszítást nap mint nap tapasztalhatjuk

– fogalmazott Koskovics.

A szakértő szerint hosszú évekig fogja ez a jelenség megkeseríti a mindennapjainkat, mivel a mélységi okokat nem lehet kezelni. A posztmodern liberalizmus mint politikai rendszer ugyanis kudarcba fulladt, ezt pedig jól példázza ezt az Európai Unió rendszerszintű válsága, amelynek fájdalmas hatásait idén nyáron már minden állampolgár megérzi majd.

Ám ezt a posztmodern liberalizmusban vallásos áhítattal hívő sokaság nem fogja tudni megérteni. Ahogy az Európai Unióban sorra buknak meg a liberális kormányok, úgy növekszik majd a frusztráció. (A nyugat-európai liberális elit összeomlásának első kézzelfogható jele épp most csütörtökön jelentkezik majd, amikor a brit választók az összes hagyományos brit pártot brutálisan megbüntetik a közelgő helyhatósági választásokon.) Mindez azt jelenti, hogy Amerikában a politikai erőszak belátható időn belül nem fog csillapodni, miközben Európában erősödni fog

– fogalmazott a nem túl biztató jövőről a szakértő.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjézus

Egy fontos vers

Bayer Zsolt avatarja

Van egy fontos vers, valamiért ez jár most a fejemben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.