Korábban jöhet a kiábrándulás, mint gondoltuk: megvan Magyar Péter első megosztó döntése

Ugyanis, ahogy azt a Magyar Nemzet megírta, a Tisza Párt elkötelezett támogatói körében is kiverte a biztosítékot Magyar Péter csütörtöki bejelentése, miszerint a következő kormány igazságügyi miniszterének a sógorát, Melléthei-Barna Mártont kérte fel, aki korábban a Tisza jogásza volt. Többen nemtetszésüket fejezték ki Magyar lépése miatt, ugyanis megengedhetetlennek tartják egy rokon kinevezését az igazságügyi tárca élére.

Pontosan erről tud beszámolni Felhévizy is, hiszen az általa ismert Tisza-hívők jelentős része negatívan értékeli Magyar Péter legújabb bejelentését.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy már elmúltak volna a mézeshetek a Tisza Párt és szavazói között, hiszen még be sem iktatták Magyar Pétert és még el sem indult hivatalosan a ciklus. De az mindenképpen intő jel, hogy már egy személyi kérdés is ilyen indulatokat gerjeszt még az elkötelezett hívők körében is.