Korábban jöhet a kiábrándulás, mint gondoltuk: megvan Magyar Péter első megosztó döntése

Félreértés ne essék, tisztességes magyar emberként Félix azért szurkol, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek minél jobb legyen. Azt kívánja, hogy valósuljon meg, amit Magyar Péter kijelentett, hogy minden pozitív intézkedést, kedvezményt meg fog tartani, amit az Orbán-kormány bevezetett, sőt még rá is tesz egy-két lapáttal. Legyen így! Azonban visszatérve az elégedetlenségi faktorra, már most érződik némi zavar az éterben. A hírlapíró tiszás ismerőseinek az oldalain már előkerültek az elégedetlenség jelei.
További Poszt-trauma híreink
Ugyanis, ahogy azt a Magyar Nemzet megírta, a Tisza Párt elkötelezett támogatói körében is kiverte a biztosítékot Magyar Péter csütörtöki bejelentése, miszerint a következő kormány igazságügyi miniszterének a sógorát, Melléthei-Barna Mártont kérte fel, aki korábban a Tisza jogásza volt. Többen nemtetszésüket fejezték ki Magyar lépése miatt, ugyanis megengedhetetlennek tartják egy rokon kinevezését az igazságügyi tárca élére.
Pontosan erről tud beszámolni Felhévizy is, hiszen az általa ismert Tisza-hívők jelentős része negatívan értékeli Magyar Péter legújabb bejelentését.
Tévedés lenne azt gondolni, hogy már elmúltak volna a mézeshetek a Tisza Párt és szavazói között, hiszen még be sem iktatták Magyar Pétert és még el sem indult hivatalosan a ciklus. De az mindenképpen intő jel, hogy már egy személyi kérdés is ilyen indulatokat gerjeszt még az elkötelezett hívők körében is.
További Poszt-trauma híreink
Mindenesetre azt kijelenthetjük, hogy nem lesz könnyű Magyar Péternek a heterogén táborával, hiszen a javarészt baloldali érzelmű szimpatizánsok mellett vannak jobboldali érzelműek is. Nem lehet egyszerre mindenkinek megfelelni, nem lehet két kapura játszani. Döntéseket kell hozni, most már nem lesz elég egy napszemüveg mögül szépen mosolyogni egy-egy Facebook-posztban – gondolta magában Felhévizy, és elültette a balkonládába a frissen vásárolt muskátlikat.
Borítókép: Magyar Péter (Forrás: AFP)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Szabadítsátok ki Timmyt!
Maradjunk túlfeszült lényeglátók!
Ruszin-Szendi és a rendszerváltás
Vesztettünk, de nem meggyőződést
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!