idezojelek
Poszt-trauma

Fodor Gábor véleményt mondott Orbán Viktorról, ennek nem fognak örülni Magyar Péterék

Ami a szívén, az a száján.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
Orbán ViktorFodor GáborMagyar Péter 2026. 04. 24. 5:17
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Akkor és most is, szinte minden túloldali megszólaló ugyanazt mondta és mondja, hogy Orbán Viktornak mennie kell a politikából, hiszen vereséget szenvedett az általa vezetett politikai tömörülés. 2002-ben a válasz gyorsan megérkezett, elindultak a polgári körök, a jobboldal összekapaszkodott, minden addiginál jobban megszervezte saját magát és gyakorlatilag egy emberként felsorakozott Orbán Viktor mögé. Akkor ez nagyon nem tetszett a baloldalnak, hogy újraszerveződött a jobboldal és az sem, hogy Orbán Viktor maradt a politikában.

Most is ugyanaz a helyzet.

A legfőbb célja a hatalomra került formációnak és baloldali, liberális megmondóembereinek, hogy Orbán Viktort végleg kiiktassa a politikából. Ne legyenek kétségeink, azért terveznek bevezetni időkorlátot a miniszterelnöki pozíció tekintetében, hogy a Fidesz elnöke ne térhessen vissza. Rettegnek tőle, pedig éppen most győztek. Érdemes azonban olyan emberek véleményét is megfigyelni, akik nem a patrióta oldalon állnak, de józanul látják a hazai politikai életet és a szereplőit is.

Fodor Gábor a TV2 Mokka című műsorában beszélt arról, hogy szerinte miképpen alakulhat Orbán Viktor politikai jövője.

„A leköszönő miniszterelnök esete nehéz ügy, hiszen egy politikatörténeti jelentőségű személyiségről beszélünk az esetében, aki egyúttal nagyon megosztó alakja is a közéletnek. (…) Orbán Viktor a Fidesz–KDNP összetartó ereje, ha most kihúznák a rendszerből, valószínű, hogy pillanatokon belül összeomlás alakulna ki. Arra a kérdésre is választ kell találnia a választásokat elveszítő politikai tömörülésnek, hogy a pártban maradva, de a frontvonalból visszalépve képes lenne-e összetartani és erőt adni az egykori kormánypártnak.”

Az egykori liberális politikus elismerően szólt Orbán Viktorról. Kiemelte, hogy „megosztó személyiség, de mindig azt mondta egy régi osztályfőnököm, amikor beírt egy intőt az ellenőrzőmbe és látta rajtam, hogy nem igazán értek egyet a büntetéssel, hogy ne csüggedjek, mert az élet egyik alapigazsága az, hogy inkább legyél valamilyen, akár megosztó is, minthogy semmilyen legyél.”

Erős a gyanúm, hogy Tisza Párt köreiben nem fognak az öklükkel a levegőbe csapni, miután elolvassák Fodor Gábor véleményét.

Egy azonban biztos, a patrióták most is készen állnak, ugyanúgy, mint 2002-ben.

Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

