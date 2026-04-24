Fodor Gábor véleményt mondott Orbán Viktorról, ennek nem fognak örülni Magyar Péterék

Akkor és most is, szinte minden túloldali megszólaló ugyanazt mondta és mondja, hogy Orbán Viktornak mennie kell a politikából, hiszen vereséget szenvedett az általa vezetett politikai tömörülés. 2002-ben a válasz gyorsan megérkezett, elindultak a polgári körök, a jobboldal összekapaszkodott, minden addiginál jobban megszervezte saját magát és gyakorlatilag egy emberként felsorakozott Orbán Viktor mögé. Akkor ez nagyon nem tetszett a baloldalnak, hogy újraszerveződött a jobboldal és az sem, hogy Orbán Viktor maradt a politikában.

Most is ugyanaz a helyzet.

A legfőbb célja a hatalomra került formációnak és baloldali, liberális megmondóembereinek, hogy Orbán Viktort végleg kiiktassa a politikából. Ne legyenek kétségeink, azért terveznek bevezetni időkorlátot a miniszterelnöki pozíció tekintetében, hogy a Fidesz elnöke ne térhessen vissza. Rettegnek tőle, pedig éppen most győztek. Érdemes azonban olyan emberek véleményét is megfigyelni, akik nem a patrióta oldalon állnak, de józanul látják a hazai politikai életet és a szereplőit is.