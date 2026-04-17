Poszt-trauma

Nagy Ervin kimutatta a foga fehérjét, íme a szeretet hangja

Arrogancia és félelemkeltés.

2026. 04. 17. 5:20
Nagy Ervin színművész, a Tisza Párt frissen megválasztott képviselője a HVG-nek adott interjút. Számos dologról beszélt, azonban az egyik legérdekesebb az volt, amikor a Nemzeti Színház igazgatójáról, Vidnyánszky Attiláról kérdezték. 

Mi lesz a kormányalakítás után például Vidnyánszky Attilával?
Kezdeni fogunk vele valamit. Mi nem a Fidesz színvonalán cserélgetünk majd embereket, de aki annyi bűnt követett el a magyar színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nyilván nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban.

Kezdeni fogunk vele valamit… – Félelmetes!

Mit fogtok kezdeni vele? Kerékbe töritek, börtönbe zárjátok, megkövezitek, vagy esetleg megelégedtek azzal, ha csak kirúgjátok?

Az ember gyomra összeszorul. És ez még csak a kezdet.

Isten óvja Magyarországot!

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

