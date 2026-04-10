Az öt legjobb Will Smith-film – Én, a robot + videó

Asimov titokzatos világa, ahol a robotok törvényei váratlanul veszélybe sodorják az emberiséget.

Csépányi Balázs
2026. 04. 10. 20:00
A Will Smith filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy megrendítő erejű életrajzi dráma, az Ali szerezte meg. Ezen a héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk, amely egy vérbeli sci-fi, az Én, a robot (I, Robot).

4. Én, a robot (2004)

Az e heti mozink egy látványos sci-fi akciófilm, amelyet Alex Proyas rendezett. A történet lazán Isaac Asimov azonos című novellái és robotikai törvényei alapján készült. A főszerepben Will Smith látható, mellette Bridget Moynahan, Alan Tudyk és James Cromwell is fontos szerepet kapnak.

Will Smith
Del Spooner nyomozó egy robot által elkövetettnek tűnő gyilkosság ügyében kezd nyomozni Fotó: Mafab

A film zenéjét Marco Beltrami komponálta, aki futurisztikus, elektronikus hangzásvilágot ötvözött klasszikus filmzenei elemekkel. A zene jól erősíti a film feszültségét és a technológiai világ hideg, kissé nyugtalanító hangulatát.

A film a jövőben, 2035-ben játszódik, ahol a robotok a mindennapi élet részévé váltak, és az emberek vakon megbíznak bennük – egészen addig, amíg egy rejtélyes esemény meg nem kérdőjelezi ezt a bizalmat.

A történet

Del Spooner nyomozó egy robot által elkövetettnek tűnő gyilkosság ügyében kezd nyomozni. Bár a robotok elvileg nem árthatnak embernek, Spooner rájön, hogy valami nincs rendben – és a háttérben egy sokkal nagyobb veszély húzódik meg, amely az egész emberiséget fenyegetheti.

Will Smith alakítása a filmben

Will Smith az Én, a robot főhőseként, Del Spooner nyomozó szerepében karizmatikus és energikus alakítást nyújt. Karaktere szkeptikus a robotokkal, ami külön feszültséget ad a történetnek.

Will Smith
A film sok látványos CGI-effektust használ, amelyek a megjelenésekor kiemelkedőnek számítottak  Fotó: Mafab.hu

Smith jól egyensúlyoz az akcióhős és a kétkedő, belső konfliktusokkal küzdő ember között. Humora és lazasága oldja a film komorabb, filozofikus hangvételét, miközben hitelesen viszi végig a nyomozás drámai ívét.

Érdekességek a filmről

  • A film központi eleme Asimov három robotikai törvénye, amelyek etikai alapot adnak a történetnek.
  • Alan Tudyk alakította Sonny karakterét mozgásrögzítéses technológiával.
  • A film sok látványos CGI-effektust használ, amelyek a megjelenésekor kiemelkedőnek számítottak.
Will Smith
A film központi eleme Asimov három robotikai törvénye  Fotó: Mafab.hu
  • Will Smith karakterének Converse cipője szándékos kontraszt a futurisztikus környezettel.
  • A történet nemcsak akció, hanem filozófiai kérdéseket is feszeget: bízhatunk-e a mesterséges intelligenciában?

Összegzés – miért érdemes megnézni?

Az Én, a robot egy izgalmas, látványos sci-fi, amely akciódús történetbe csomagolva vet fel komoly kérdéseket a technológia és az ember kapcsolatáról. Will Smith karizmatikus játéka, a pörgős cselekmény és az elgondolkodtató alapötlet együtt teszik igazán szórakoztatóvá. Azoknak ajánlott, akik szeretik a futurisztikus történeteket, és nyitottak a mesterséges intelligencia etikai dilemmáira is.

Idővonal – 2004, amikor az Én, a robot bemutatásra került 🎬

  • A világ figyelme a Európai Unió 2004-es bővítése felé fordult, amikor tíz új ország csatlakozott.
  • A mozikban hatalmas siker lett a Harry Potter és az azkabani fogoly.
  • Elindult a Facebook közösségi oldal.
  • A zenei listákat olyan slágerek vezették, mint a Yeah!.

A Will Smith filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a bronzérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Az Én, a robot egy izgalmas, látványos sci-fi akciódús történetbe csomagolva  (Fotó: Mafab.hu)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekszerbia

Még egy „tisztakezű rendszerváltó”

Bayer Zsolt avatarja

A Szerbiában pedofília miatt megvádolt tiszás gazember után itt a másik „tisztakezű”.

