Tovább árad a gyűlölet: fideszes aktivisták öngyilkosságán gúnyolódnak a 444 közösségi oldalán
Több mint hatezer nevető reakció érkezett a 444 Facebook-oldalán arra a bejegyzésre, amely két fideszes aktivista öngyilkosságáról számolt be. A tragédiáról szóló hír alatt számos kárörvendő és gúnyos hozzászólás jelent meg, több kommentelő pedig helyeslően reagált a történtekre.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!