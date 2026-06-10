Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök a 2025-ös jogásztalálkozón (Fotó: Vajda János/Észak-Magyarország)
Sulyok Tamás: Az alkotmányos rend átírása veszélyezteti a jogállamot
A Die Weltwoche svájci lapnak adott interjújában Sulyok Tamás köztársasági elnök arról beszélt, hogy a lemondására irányuló politikai nyomásgyakorlás és az alkotmánymódosítással kilátásba helyezett eltávolítása nemcsak az alkotmányos rendet, hanem a jogállamiságot is veszélyezteti. Az államfő szerint a köztársasági elnöki intézmény függetlensége, valamint a fékek és ellensúlyok rendszere forog kockán.
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