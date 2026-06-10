Borítókép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MW/Hatlaczki Balázs)
A Fidesz szerint rossz ötlet, hogy a vagyonnyilatkozatokat az Integritás Hatóság ellenőrizze
A párt ugyanakkor minden olyan szabályt támogat, ami megerősíti a vagyonnyilatkozati rendszer teljeskörűségét és ellenőrizhetőségét.
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