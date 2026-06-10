Rendkívüli

Jogilag abszurd módon miniszteri gyámság alá helyezik a közmédiát egy „átmeneti időszakra”

Rendkívüli

Megdöbbentő dolgot közölt Havasi Bertalan: öngyilkosságok is történtek a Fidesz segítői körében a választás óta

tarr zoltángrósz juditállami számvevőszékországgyűlésközmédia

Jogilag abszurd módon miniszteri gyámság alá helyezik a közmédiát egy „átmeneti időszakra”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Zavaros politikai nyilatkozatban jelentette be Tarr Zoltán, hogy Grósz Judit személyében miniszteri biztost nevez ki a közmédia körüli teendők összefogására. Gyorselemzésünkben összegezzük a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter nyilatkozatának legproblémásabb részeit, kezdve azzal, hogy a tárcavezető erre a feladatra nem is nevezhetne ki miniszteri biztost, mivel semmilyen hatásköre nincs a közszolgálati média működésével kapcsolatban, a felügyeletet ugyanis az Országgyűlés látja el.

Munkatársunktól
2026. 06. 10. 14:17
Grósz Judit miniszteri biztosként koordinálja majd a közszolgálati média átalakítását Forrás: Facebook/Tarr Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tarr által emlegetett „átmeneti vezetés” szintén újabb kérdéseket vet fel. Nem ismert, hogy meddig tart ez az átmenet, és jogilag is aggályos lenne ez a megoldás, mivel jelenleg minden szervezetnek a törvényes rendnek és szabályoknak megfelelő, teljes jogkörrel működő vezetése van. A hatályos jogi előírások alapján kell és lehet az adott szervezet élén a vezetőt pótolni, ha egy jogviszony megszűnése miatt ez szükséges.

Sajtóhírek szerint hamarosan – akár már szerdán – benyújtják az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, ami talán választ ad a fentiekben vázolt fontos kérdésekre.

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

Pilhál György avatarja

Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.