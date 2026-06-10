Jogilag abszurd módon miniszteri gyámság alá helyezik a közmédiát egy „átmeneti időszakra”

A Tarr által emlegetett „átmeneti vezetés” szintén újabb kérdéseket vet fel. Nem ismert, hogy meddig tart ez az átmenet, és jogilag is aggályos lenne ez a megoldás, mivel jelenleg minden szervezetnek a törvényes rendnek és szabályoknak megfelelő, teljes jogkörrel működő vezetése van. A hatályos jogi előírások alapján kell és lehet az adott szervezet élén a vezetőt pótolni, ha egy jogviszony megszűnése miatt ez szükséges.

Sajtóhírek szerint hamarosan – akár már szerdán – benyújtják az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, ami talán választ ad a fentiekben vázolt fontos kérdésekre.