Paralimpikon vesztette életét a fronton

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemrég Ivan Huszar halálát jelentették be. A kárpátaljai katona egy harci misszió teljesítése során hunyt el Donyeckben. A Huszti Városi Tanács néhány hete szintén arról számolt be, hogy ismét meghalt egy fiatal a háborúban. A kárpátaljai Mihalko Bohdan Volodimirovics mindössze 29 évesen veszítette életét a fronton.

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