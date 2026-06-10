orosz-ukrán háborúUkrajnaparalimpikon

Paralimpikon vesztette életét a fronton

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Az orosz–ukrán háború újabb áldozatáról számoltak be. Igor Bodnar paralimpikon vesztette életét a fronton.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 20:42
Illusztráció Fotó: SERGEY BOBOK Forrás: AFP
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Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemrég Ivan Huszar halálát jelentették be. A kárpátaljai katona egy harci misszió teljesítése során hunyt el Donyeckben. A Huszti Városi Tanács néhány hete szintén arról számolt be, hogy ismét meghalt egy fiatal a háborúban. A kárpátaljai Mihalko Bohdan Volodimirovics mindössze 29 évesen veszítette életét a fronton. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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