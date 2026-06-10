forgalomidős sofőrhajmeresztő kaland

Hajmeresztő kaland az M44-esen: rossz irányba indult a néni + videó

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Egy idős nő Kecskemétnél hajtott fel az M44-es autóútra, ám a forgalommal szemben indult el, és hosszú kilométereken át haladt a rossz oldalon.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 20:50
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Borítókép: Az idős nőt az M44-es autóút leállósávjában, Cserkeszőlőnél találták meg a rendőrök (Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala)


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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

Pilhál György avatarja

Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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