Borítókép: Az idős nőt az M44-es autóút leállósávjában, Cserkeszőlőnél találták meg a rendőrök (Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala)
Hajmeresztő kaland az M44-esen: rossz irányba indult a néni + videó
Egy idős nő Kecskemétnél hajtott fel az M44-es autóútra, ám a forgalommal szemben indult el, és hosszú kilométereken át haladt a rossz oldalon.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!