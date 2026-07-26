Gazdag Dániel győztes gólt lőtt, Lionel Messi nem lépett pályára
A Columbus Crew csapata 2-1-re nyert a Cincinnati ellen az MLS szombati játéknapján. A hazaiak második, egyben győztes gólját Gazdag Dániel szerezte meg tizenegyesből. Az Inter Miami együttesében nem lépett pályára Lionel Messi az MLS-ben, mert a klubja pihenőt adott neki.
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