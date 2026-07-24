Hát ez nem megy

Tegnap is nagyot ment a kormányfő. „Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek” – kürtölte világgá Magyar Péter a közösségi oldalán. Szerinte ezzel beváltották a korábbi ígéretüket. Kár, hogy a valóság miatt itt is döccen a történet.

A kampányban és a választási programban az szerepelt, hogy nulla százalékra csökkentik a gyógyszerek áfáját. Valahogy akkor még nem emelkedett ki a teljes igazság a homályból, mert nem arról volt szó, hogy kizárólag a vényköteles készítmények kerülnek bele ebbe a körbe. Ezeket a termékeket jelenleg ötszázalékos áfával hozzák kereskedelmi forgalomba, a vételárnak pedig lényegében csak a töredékét kell kifizetni. Néhány száz forintot persze majd így is lehet spórolni. Ennek is lehet örülni, de túl nagy mosolyra senkinek nem lehet oka.

Ez a példa is azt mutatja, hogy bizony a Tisza Párt egyáltalán nem kész az ország irányítására. Az eddigi teljesítmény sajnos azt vetíti előre, hogy soha nem is lesz. A bosszúkormányzásban persze jeleskednek, ahogy a demokratikus jogállam leépítésében is. Kérdés: meddig profitálhat ebből Magyar Péter?

Mert az ország előbb-utóbb rámegy, az biztos.