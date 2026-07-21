Von der Leyennél panaszolják be a Tisza-kormányt a benzinkutas kiscégek

Mellesleg továbbra sem tudni, mikor, milyen árszinten kíván rendeleti úton beavatkozni Kapitány István az üzemanyagok kiskereskedelmi árszabályozásába, a tárca válaszát még várjuk ezt firtató kérdésünkre. Az is igaz, hogy egyelőre éppen a korábbi védett árak szintjén áll a benzin (595 forint) és a dízel (615 forint) átlagára is. A kiskereskedelmi átlagárak feltűnően lassan emelkednek ahhoz képest, hogy az elmúlt időszakban rohamléptekben drágultak a termékek a nagykereskedelemben. Kedden például a benzin nyolc, a gázolaj kilenc forinttal. Az üzemanyagok várhatóan a közeljövőben sem lesznek olcsóbbak, hiszen hétfőn 90 dollár felett nyitott a Brent olajfajta szeptemberi hordónkénti jegyzésára, és a nap további részében is 88 dollár körül mozgott.
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Átalakítaná Magyarország stratégiai üzemanyagkészletezési rendszerét a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet szerint a nyersolajtartalékok fenntartását nem az államnak, hanem az olajipari szereplőknek kellene finanszírozniuk, a stratégiai készletezésnek a válsághelyzetben azonnal felhasználható üzemanyagokra kellene koncentrálnia. A szövetség emellett az Európai Bizottságnál is panaszt tesz az üzemanyagárak hatósági korlátozását lehetővé tevő magyar szabályozás miatt.
Készül a jogi anyag
Az Európai Bizottsághoz intézendő megkeresés mellett az FBSZ továbbra is dolgozik azon a jogi anyagon, amellyel bírósági úton szerezné meg a kis benzinkutasokat megillető kártérítés alapjául szolgáló dokumentációt a minisztériumtól. Ahogyan arról beszámoltunk: a gazdasági tárca sem a védett árak miatt kialakult veszteségek kártanításáról nem egyeztet az FBSZ-szel, se nem hajlandó kiadni a veszteségek egyenlegét, amit még az előző kormány minisztériuma számolt ki a szövetség adatai alapján.
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