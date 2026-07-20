Itt az újabb! Immár hetedik alkalommal drágulnak az üzemanyagok a védett ár kivezetése óta

Jól jönne most az árkorlát

A hatósági árak kivezetése helyett a Fidesz-frakció azt javasolta, hogy azokat biztonsági árplafonként tartsa meg a kormány, tekintettel a bizonytalan geopolitikai helyzetre. A Tisza ellenben azzal érvelt, hogy a jogszabály módosítása tartalmazza a területért felelős miniszter, Kapitány István intézkedési jogát. Vagyis azt, hogy szükség esetén rendeleti úton szabhassa meg a legmagasabb kiskereskedelmi üzemanyagárakat. Kérdés, hogy megalapozottnak tartja-e most a Gazdasági és Energetikai Minisztérium vezetője a beavatkozást. Ha lép is ez ügyben Kapitány István, szem előtt kell tartania, hogy a jogszabályból kikerült a magyar rendszámú járművekre vonatkozó kitétel. Ez azt jelenti, hogy ha nálunk alacsonyabbak az üzemanyagárak, megindulhat a régiós benzinturizmus, melynek következtében a nem kívánt mértékben csappanhatnak meg a készletek.