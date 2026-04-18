Poszt-trauma

Lehullt a lepel, újabb hazugság dőlt romba

Saját magukat buktatták le.

Csépányi Balázs
HVG, Orbán Viktor, Választás 2026, Magyar Péter, 2026. 04. 18. 6:07
A választási vereséget méltósággal kell viselni, az emberek döntését tiszteletben kell tartani. Ez az alap, ez a kiindulópont. Természetesen a súlyos vereség okait elemezni kell, fel kell tárni és újra fel kell építeni a patrióta oldalt, ahogy az Orbán Viktor elmondta a csütörtöki interjúban. Azonban kötelességünk rámutatni azokra a nyilvánvaló hazugságokra, amiket hosszú évek óta hallunk az ellenzéki térfélről. Ezeknek immár vége kell hogy legyen, hiszen meg lettek cáfolva.

Ilyen volt az a hazugság, hogy Orbán Viktor nem adja át a hatalmat, ha veszít. Megdőlt ez az aljas rágalom, hiszen a Fidesz elnöke gratulált és demokratikus módon megkezdődik az átadás átvétel.

A másik ilyen hazugság, hogy Magyarországon csak jobboldali média, jobboldali, propagandista újságíró létezik, és velünk szemben kizárólag független, objektív újságírók állnak, akik nem kötődnek semelyik politikai táborhoz sem. Hogy ez hazugság, azt mindenki tudta, az emberek felé mégis ezt nyomták a módfelett pc, független, objektívek.

Nos ez végérvényesen megdőlt. Innentől kezdve nem mondhatják, hogy ők függetlenek. Bohár Dani kitette a Facebook-oldalára a HVG 2022-es választás utáni első borítóját, párhuzamba állítva a most frissen megjelent borítójukkal.

Érdemes megnézni a kettő között a különbséget.

Beszédes HVG-címlapok - Forrás: Facebook

Immár a független, objektív, a hatalommal szemben mindig fölöttébb kritikus HVG nem rejti véka alá, hogy innentől kezdve kormánypárti lesz. Ugyanez a helyzet a 444-gyel, a Telexszel, a 24.hu-val és a Magyar Hanggal is. Immár ők a kormánypárti média. Mi pedig az ellenzéki média lettünk. 

Nem lehet többé a függetlenség álarca mögé bújva szakmányban propagandistázni minket.

Ennek az időnek vége.

Borítókép: HVG-címlapok (Forrás: Facebook)

