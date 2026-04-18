Lehullt a lepel, újabb hazugság dőlt romba

A választási vereséget méltósággal kell viselni, az emberek döntését tiszteletben kell tartani. Ez az alap, ez a kiindulópont. Természetesen a súlyos vereség okait elemezni kell, fel kell tárni és újra fel kell építeni a patrióta oldalt, ahogy az Orbán Viktor elmondta a csütörtöki interjúban. Azonban kötelességünk rámutatni azokra a nyilvánvaló hazugságokra, amiket hosszú évek óta hallunk az ellenzéki térfélről. Ezeknek immár vége kell hogy legyen, hiszen meg lettek cáfolva.
Ilyen volt az a hazugság, hogy Orbán Viktor nem adja át a hatalmat, ha veszít. Megdőlt ez az aljas rágalom, hiszen a Fidesz elnöke gratulált és demokratikus módon megkezdődik az átadás átvétel.
A másik ilyen hazugság, hogy Magyarországon csak jobboldali média, jobboldali, propagandista újságíró létezik, és velünk szemben kizárólag független, objektív újságírók állnak, akik nem kötődnek semelyik politikai táborhoz sem. Hogy ez hazugság, azt mindenki tudta, az emberek felé mégis ezt nyomták a módfelett pc, független, objektívek.
További Poszt-trauma híreink
Nos ez végérvényesen megdőlt. Innentől kezdve nem mondhatják, hogy ők függetlenek. Bohár Dani kitette a Facebook-oldalára a HVG 2022-es választás utáni első borítóját, párhuzamba állítva a most frissen megjelent borítójukkal.
Érdemes megnézni a kettő között a különbséget.
További Poszt-trauma híreink
Immár a független, objektív, a hatalommal szemben mindig fölöttébb kritikus HVG nem rejti véka alá, hogy innentől kezdve kormánypárti lesz. Ugyanez a helyzet a 444-gyel, a Telexszel, a 24.hu-val és a Magyar Hanggal is. Immár ők a kormánypárti média. Mi pedig az ellenzéki média lettünk.
Nem lehet többé a függetlenség álarca mögé bújva szakmányban propagandistázni minket.
Ennek az időnek vége.
Borítókép: HVG-címlapok (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Első lépés: helyzetértékelés
Ez jön: vér, veríték és könnyek
A veszély nem múlt el, inkább nőtt
Új veszélyek és kihívások 2030-ig
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!