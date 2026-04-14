Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

A Fidesz–KDNP elveszítette a választást. Ilyen a demokrácia, gratulálni kell a győztesnek, de a saját értékrendünket, a saját jellemünket, habitusunkat, a világról és Magyarországról alkotott eszményképünket, véleményünket továbbra is képviselnünk kell. Harcolni és küzdeni kell együtt, egymás kezét fogva, bármekkora is az ellenszél, bármilyen erős is az ellenfél.
Egy barátom felhívott, hogy nagyon el van keseredve. Most mi lesz a hazánkkal? –kérdezte.
Erre én Orbán Viktor beszédét idéztem neki, amit vasárnap este mondott.
– A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam. Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni. A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük. 2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserben hagyni – jelentette ki a miniszterelnök a Bálnában.
– Mi soha nem adjuk fel!
– tette hozzá a Fidesz elnöke. Majd kiemelte, hamarosan újraindul a munka, amelyben mind a 2,5 millió szavazóra szükség van.
Tiszta, világos üzenet. Arról nem is beszélve, hogy Orbán Viktor ezzel, hogy gratulált a győztesnek, megbuktatta a hosszú évek óta a suttogó propagandában, illetve a balos megmondóemberek szájából rendre felhangzó oltári kamut, hogy vereség esetén nem adná át a hatalmat. Újabb baloldali hazugság dőlt meg, ezt kipipálhatjuk. Mi, patrióták, pedig továbbra is együtt maradunk, és küzdünk a hazánkért, ellenzékből is.
Mert úgy tartja a mondás, ha becsukódik egy ajtó, az azt jelenti, hogy valahol kinyitottak egy ablakot.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!