Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Egy barátom felhívott, hogy nagyon el van keseredve. Most mi lesz a hazánkkal? –kérdezte.

Erre én Orbán Viktor beszédét idéztem neki, amit vasárnap este mondott.

– A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam. Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni. A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük. 2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserben hagyni – jelentette ki a miniszterelnök a Bálnában.

– Mi soha nem adjuk fel!

– tette hozzá a Fidesz elnöke. Majd kiemelte, hamarosan újraindul a munka, amelyben mind a 2,5 millió szavazóra szükség van.