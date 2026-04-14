Poszt-trauma

Megbukott a baloldal egyik legnagyobb kamuja, kiderült az igazság

Csépányi Balázs
orbán viktor tisza párt fidesz - kdnp 2026. 04. 14.
A Fidesz–KDNP elveszítette a választást. Ilyen a demokrácia, gratulálni kell a győztesnek, de a saját értékrendünket, a saját jellemünket, habitusunkat,  a világról és Magyarországról alkotott eszményképünket, véleményünket továbbra is képviselnünk kell. Harcolni és küzdeni kell együtt, egymás kezét fogva, bármekkora is az ellenszél, bármilyen erős is az ellenfél. 

Egy barátom felhívott, hogy nagyon el van keseredve. Most mi lesz a hazánkkal? –kérdezte.

Erre én Orbán Viktor beszédét idéztem neki, amit vasárnap este mondott.

– A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam. Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni. A kormányzás súlya most nem nyomja a vállunkat, ezért fontos, hogy a közösségeinket is megerősítsük. 2,5 millió választónak pedig meg kell üzennünk, nem fogjuk őket cserben hagyni –  jelentette ki  a miniszterelnök a Bálnában.

– Mi soha nem adjuk fel!

– tette hozzá a Fidesz elnöke. Majd kiemelte, hamarosan újraindul a munka, amelyben mind a 2,5 millió szavazóra szükség van. 

Tiszta, világos üzenet. Arról nem is beszélve, hogy Orbán Viktor ezzel, hogy gratulált a győztesnek, megbuktatta a hosszú évek óta a suttogó propagandában, illetve a balos megmondóemberek szájából rendre felhangzó oltári kamut, hogy vereség esetén nem adná át a hatalmat. Újabb baloldali hazugság dőlt meg, ezt kipipálhatjuk. Mi, patrióták, pedig továbbra is együtt maradunk, és küzdünk a hazánkért, ellenzékből is.

Mert úgy tartja a mondás, ha becsukódik egy ajtó, az azt jelenti, hogy valahol kinyitottak egy ablakot.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

