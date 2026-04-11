Török Gábor megtette a tétjét, elmondta, kinek lesz tömegsír a választás

Már csak egy nap van a választásokig. A magát függetlennek és objektívnek mondó Török Gábor a Tisza Párt szekerét tolta végig a kampányban. Mindig, mindent úgy értelmezett, idézett, magyarázott, hogy az Magyar Péter számára legyen előnyös. Ezzel semmi gond nincs, mindenkinek vannak favoritjai, mindenkinek van egy értékrendje. Ami zavar, az az, hogy nyíltan nem vállalja fel, hogy mit gondol.
Legutóbb egy egyetemi lapnak adott interjút, ahol a régi ellenzékről mondott verdiktet:
„A korábbi magyar ellenzék számára egy tömegsír lesz a 2026-os választás.”
Természetesen ez a véleménye nem olyan földtől elrugaszkodott állítás, mint amit Hann Endréék toltak szemérmetlenül a magyar emberek arcába, hiszen például Tordai Bence, Kunhalmi Ágnes, vagy éppen Szabó Tímea egész biztosan nem lesz tagja az új Országgyűlésnek. Azonban a DK helyzete nem ennyire egyértelmű, bár nekik sem áll túl jól a szénájuk.
Török Gábor figyelmébe ajánlom a tegnap érkezett friss, ropogós felmérést, hátha ezzel is foglalkozik majd, bár erős a gyanúm, hogy ezt nem fogja nagydobra verni.
A Fidesz biztos választási győzelmét vetíti előre az amerikai McLaughlin & Associates kutatócég legfrissebb felmérése. Eszerint a kormánypártok öt százalékkal előzik meg a Tiszát, a kis pártok közül pedig egyedül a Mi Hazánknak van esélye a parlamentbe jutni.
Pedig ez is megérne egy kis ködszurkálást, bár holnap este úgyis minden kiderül.
Borítókép: Török Gábor (Forrás: Mandiner/Földházi Árpád)
