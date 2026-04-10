Megérkezett a legutolsó szög is Magyar Péter közéleti koporsójába

Az Alapjogokért Központ legfrissebb mandátumbecslése alapján az egyéni választókerületek egyértelmű többségében a Fidesz–KDNP jelöltje diadalmaskodhat az április 12-i országgyűlési választáson. A 106 választókerületből 64-ben a Fidesz–KDNP, 35-ben a Tisza arathat sikert, további hét körzetet pedig csatatérként azonosítottak.

A jobboldali győzelem várható mértéke a választási rendszer egyéni ágán abba az irányba mutat, hogy Orbán Viktor ismételten stabil parlamenti háttérrel rendelkező kormányt alakíthat április 12-e után, amely képes Magyarországot kívül tartani a háborún, az energiaválság korában fenntartani az olcsó orosz olajat és gázt is magában foglaló többirányú beszerzési stratégiát, valamint a rezsicsökkentésen túlmenően az egykulcsos adó és adókedvezmények jelenlegi rendszerét is.