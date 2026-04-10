Megérkezett a legutolsó szög is Magyar Péter közéleti koporsójába

Vasárnap választunk. Ilyenkor az emberek szeretnék megtudni, hogy is állnak a pártok, mi várható a voksoláson. Meg is érkezett a legfrissebb felmérés. Magyar Péter nem fog neki örülni.
További Poszt-trauma híreink
Az Alapjogokért Központ legfrissebb mandátumbecslése alapján az egyéni választókerületek egyértelmű többségében a Fidesz–KDNP jelöltje diadalmaskodhat az április 12-i országgyűlési választáson. A 106 választókerületből 64-ben a Fidesz–KDNP, 35-ben a Tisza arathat sikert, további hét körzetet pedig csatatérként azonosítottak.
A jobboldali győzelem várható mértéke a választási rendszer egyéni ágán abba az irányba mutat, hogy Orbán Viktor ismételten stabil parlamenti háttérrel rendelkező kormányt alakíthat április 12-e után, amely képes Magyarországot kívül tartani a háborún, az energiaválság korában fenntartani az olcsó orosz olajat és gázt is magában foglaló többirányú beszerzési stratégiát, valamint a rezsicsökkentésen túlmenően az egykulcsos adó és adókedvezmények jelenlegi rendszerét is.
További Poszt-trauma híreink
Ez a friss adat, akár az utolsó szög is lehet Magyar Péter közéleti koporsójába.
Azonban, ahogy a miniszterelnök szokta mondani, akkor tárgyaljunk a szűccsel, ha már elejtettük a medvét, azaz minden vasárnap dől el. Lehet itt mérni ilyet is, olyat is, de végül mindig az győz, aki több szavazatot kap az emberektől.
Mindenesetre Magyar Péter helyében kezdenék aggódni.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!