Poszt-trauma

Megérkezett a legutolsó szög is Magyar Péter közéleti koporsójába

Nem csoda, ha ideges a Tisza Párt elnöke.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Magyar PéterAlapjogokért KözpontTisza PártVálasztás 2026 2026. 04. 10. 5:12
Vasárnap választunk. Ilyenkor az emberek szeretnék megtudni, hogy is állnak a pártok, mi várható a voksoláson. Meg is érkezett a legfrissebb felmérés. Magyar Péter nem fog neki örülni.

Magyar Péter
(Forrás: Alapjogokért Központ)

Az Alapjogokért Központ legfrissebb mandátumbecslése alapján az egyéni választókerületek egyértelmű többségében a Fidesz–KDNP jelöltje diadalmaskodhat az április 12-i országgyűlési választáson. A 106 választókerületből 64-ben a Fidesz–KDNP, 35-ben a Tisza arathat sikert, további hét körzetet pedig csatatérként azonosítottak.

A jobboldali győzelem várható mértéke a választási rendszer egyéni ágán abba az irányba mutat, hogy Orbán Viktor ismételten stabil parlamenti háttérrel rendelkező kormányt alakíthat április 12-e után, amely képes Magyarországot kívül tartani a háborún, az energiaválság korában fenntartani az olcsó orosz olajat és gázt is magában foglaló többirányú beszerzési stratégiát, valamint a rezsicsökkentésen túlmenően az egykulcsos adó és adókedvezmények jelenlegi rendszerét is.

Ez a friss adat, akár az utolsó szög is lehet Magyar Péter közéleti koporsójába.

Azonban, ahogy a miniszterelnök szokta mondani, akkor tárgyaljunk a szűccsel, ha már elejtettük a medvét, azaz minden vasárnap dől el.  Lehet itt mérni ilyet is, olyat is, de végül mindig az győz, aki több szavazatot kap az emberektől.

Mindenesetre Magyar Péter helyében kezdenék aggódni.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
