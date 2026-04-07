Magyar Péternek ezért volt nagyon rossz húsvétja

Abszolút többséget szerezhetnek a kormánypártok az április 12-i országgyűlési választáson – derült ki a Nézőpont Intézet még péntek reggel publikált mandátumbecsléséből. Az intézet igazgatója, Boros Bánk Levente szerint ezekben az eredményekben nagy szerepe van a Fidesz–KDNP mozgósításának, amelyben Orbán Viktor is oroszlánrészt vállalt az országjárásával.

A mandátumbecslés eredményével ellentétben viszont a baloldali közvélemény-kutató intézetek jellemzően kiugróan magas Tisza-előnyt publikálnak. A szakértő szerint ezek az intézetek nem csinálnak mást, csak előveszik a régi receptet: reményt próbálnak adni a baloldali szavazóknak.