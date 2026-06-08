atlétikaStockholmarmand duplantisKeely Hodgkinson800 méterGyémánt Ligarúdugrásesküvő

Duplantis túl sokra tartotta magát, a Budapest óta nem kapott pofont egyedi magyarázkodás követte

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Vasárnap az atléták az idei ötödik Gyémánt Liga-fordulót teljesítették. A stockholmi állomás legnagyobb meglepetését a rúdugró Armand Duplantis veresége jelentette, de Audrey Werro a női 800 méteres síkfutásban elért időeredményével még a svéd klasszis történetét is háttérbe helyezte.

Wiszt Péter
2026. 06. 08. 7:59
rúdugrás, atlétika, Sweden's Armand Duplantis reacts after competing in the Men's Pole Vault event of the IAAF Stockholm Diamond League athletics meeting in Stockholm, Sweden, on June 7, 2026. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)
Armand Duplantis 1052 nap után kapott ki ismét Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand
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Armand Duplantis Desiré Inglanderrel ugyan hivatalosan már márciusban megházasodott, a család és a barátok szombaton Cannes-ban ünnepelhetik meg őket. A saját győzelme és barátja veresége miatt felemás érzésekkel nyilatkozó Marschall mosolyogva megjegyezte: ezek után őt már aligha szívesen látják az esküvőn. A kötött programja miatt Duplantis szerdán az oslói Gyémánt Liga-állomáson nem is fog már részt venni, legközelebb június 28-án Párizsban versenyez majd.

Audrey Werro és Keely Hodgkinson remek futása

A férfirúdugrásnál jóval színvonalasabb versenyt hozott a női 800 méteres síkfutás Stockholmban. Előzetesen azt lehetett hinni, hogy az elmúlt évek legsikeresebbjeként Keely Hodgkinson a fogadalmát teljesítve akár a csehszlovák Jarmila Kratochvílová világrekordjához (1:53,28 perc) is közel kerülhet, és a 24 éves brit szexszimbólum egyéni csúcsot tudott is futni (1:54,33) vasárnap. 

Noha ez minden idők hatodik leggyorsabb futása volt, mégsem lett elég a győzelemhez, hiszen a svájci Audrey Werro 22 évesen lesprintelte őt – Werro 1:53,98-as ideje 1983 óta a leggyorsabb 800 méter a női mezőnyben. 

Kratochvílován kívül csak Nagyezsda Olizarenko volt ennél gyorsabb valaha.

A márciusi fedett pályás atlétikai vb-n Keely Hodgkinson, a vasárnapi Gyémánt Liga-állomáson Audrey Werro nyerte kettejük csatáját 800 méteren
A márciusi fedett pályás atlétikai vb-n Keely Hodgkinson, a vasárnapi Gyémánt Liga-állomáson Audrey Werro nyerte kettejük csatáját 800 méteren (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

– Még mindig sokkos állapotban vagyok. Ez tényleg őrület, de most már elhiszem, hogy idén megdőlhet a világcsúcs is – értékelt Werro.

Az olimpiai bajnok Hodgkinson a vereség ellenére nem volt elkeseredve, és elárulta, hogy július közepén odahaza, a londoni Gyémánt Liga-állomáson ismét megcélozza a világcsúcsot.

– Őszintén szólva nem vagyok annyira csalódott. A világrekord megdöntéséhez kell is, hogy ne egyedül fussak az élen, szóval ez egy kulcsfontosságú tényező lesz hozzá. Ő kihozza belőlem a legjobbat, és én még mindig hiszek magamban. 

Hiszem, hogy a jövő hónapban Londonban elérhetem a célomat: a világrekordot

– nyilatkozta a nemrég óta a 400 és 1500 méterrel is próbálkozó brit középtávfutó, aki augusztusban az Európa-bajnokságon is hazai közönség előtt szerepelhet majd. 

Stockholmban a férfiak 800 méteres futása is hozott jelentős eredményt: a 17 éves amerikai Cooper Lutkenhaus a széria debütánsaként 1:42,70-es idővel diadalmaskodott. Az atléták szerdán Oslóban folytatják az idei Gyémánt Liga-kiírást, amely szeptember elején Brüsszelben zárul.

 

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