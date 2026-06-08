JD VanceNagy-BritanniaDavid Lammy

Vance kemény kritikát fogalmazott meg Henry Nowak meggyilkolása kapcsán, az európai elit hatalmas pofont kapott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

David Lammy az Egyesült Királyság miniszterelnök-helyettese telefonon kereste meg az amerikai alelnököt, miután utóbbi Henry Nowak gyilkossága kapcsán a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést. Lammy szerint J. D. Vance keményen érvelt, azonban szerinte nincs összefüggés a gyilkosság és a migráció között.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 7:59
Fotó: SUZANNE PLUNKETT Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

J. D. Vance amerikai alelnök is megszólalt a botrányos eset kapcsán a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében tragédiának nevezte a történteket, amelyek kapcsán hangsúlyozta, hogy a fiatal Henry Nowaknak még ma is élnie kellene, és élne is, ha az európai elit elmúlt néhány generációja kiállt volna az önutálat politikája és a migránsok tömeges inváziója ellen. 

Vance a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Nowak nem az első és nem is az utolsó fölöslegesen elvesztett élet volt, a nyugati civilizációt pedig meg kell védeni, épp azért, hogy senki ne halhasson meg úgy, ahogy Henry Nowak, elhagyatva, bilincsben verve. 

David Lammy nem sokkal a bejegyzés közzététele után telefonon kereste meg az amerikai alelnököt, amelynek tartalmáról részleteket is elárult a Sky Newsnak. Lammy szerint Vance keményen érvelt, azonban jelezte neki, hogy nem ért egyet vele abban, hogy Nowak halálának köze lenne a migrációhoz. 

„Nem értek egyet vele. Ennek semmi köze a tömeges migrációhoz. Ez a fiatalember brit volt. Legyünk egyértelműek ebben” – fogalmazott a politikus.

Az első és legfontosabb a miniszterelnök-helyettes szerint, hogy a demokratikus folyamatok jól működnek. „Ezt a fiatalembert elítélték. Egy független hatóság szerv vizsgálatot folytat a hampshire-i rendőrséggel szemben. A főügyész pedig az ezzel kapcsolatos ítélethozatalt vizsgálja. Az országos rendőrfőnökök ezzel párhuzamosan pedig az irányelvek módosításán dolgoznak” – hangsúlyozta Lammy. 

 

Borítókép: David Lammy brit miniszterelnök-helyettes és J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekföld

Virtuális lincselés

Bogár László avatarja

Ez már messze nem egyszerűen „csak” manipuláció, mint a „régi szép időkben”, hanem a valóság korlátlan és folyamatos újraalkotása a korlátlan hatalmi akarat szerint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu