Vance kemény kritikát fogalmazott meg Henry Nowak meggyilkolása kapcsán, az európai elit hatalmas pofont kapott

J. D. Vance amerikai alelnök is megszólalt a botrányos eset kapcsán a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében tragédiának nevezte a történteket, amelyek kapcsán hangsúlyozta, hogy a fiatal Henry Nowaknak még ma is élnie kellene, és élne is, ha az európai elit elmúlt néhány generációja kiállt volna az önutálat politikája és a migránsok tömeges inváziója ellen.
Vance a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Nowak nem az első és nem is az utolsó fölöslegesen elvesztett élet volt, a nyugati civilizációt pedig meg kell védeni, épp azért, hogy senki ne halhasson meg úgy, ahogy Henry Nowak, elhagyatva, bilincsben verve.
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