Vance kemény kritikát fogalmazott meg Henry Nowak meggyilkolása kapcsán, az európai elit hatalmas pofont kapott

David Lammy nem sokkal a bejegyzés közzététele után telefonon kereste meg az amerikai alelnököt, amelynek tartalmáról részleteket is elárult a Sky Newsnak. Lammy szerint Vance keményen érvelt, azonban jelezte neki, hogy nem ért egyet vele abban, hogy Nowak halálának köze lenne a migrációhoz.

„Nem értek egyet vele. Ennek semmi köze a tömeges migrációhoz. Ez a fiatalember brit volt. Legyünk egyértelműek ebben” – fogalmazott a politikus.

Az első és legfontosabb a miniszterelnök-helyettes szerint, hogy a demokratikus folyamatok jól működnek. „Ezt a fiatalembert elítélték. Egy független hatóság szerv vizsgálatot folytat a hampshire-i rendőrséggel szemben. A főügyész pedig az ezzel kapcsolatos ítélethozatalt vizsgálja. Az országos rendőrfőnökök ezzel párhuzamosan pedig az irányelvek módosításán dolgoznak” – hangsúlyozta Lammy.