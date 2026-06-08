Mourinho üzent az újra megválasztott Florentino Péreznek, aki Németországból nagy pofont kapott

A hír Münchenbe is eljutott, a minap a Bayern elnöke, Herbert Hainer csattanósan válaszolt erre a Bildnek.

Ha Florentino Pérez ajánlatot akar tenni érte – ami eddig még nem történt meg –, akkor megkímélheti magát az ezzel járó bonyodalmaktól. Michael Olise az FC Bayern játékosa, hosszú távú szerződéssel, és nem eladó.

A Marca hétfő reggel a címlapon hosszabb cikket közölt José Mourinho Real Madridjáról, a spanyol klub a következő napokban, még a világbajnokság kezdete előtt hivatalosan is bejelentheti az érkezését.