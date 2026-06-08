Real MadridJosé MourinhoFlorentino PérezBayern München

Mourinho üzent az újra megválasztott Florentino Péreznek, aki Németországból nagy pofont kapott

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Nem történt meglepetés, továbbra is Florentino Pérez a Real Madrid elnöke. A 79 éves klubvezető a szavazatok 65 százalékát kapta meg a vasárnapi választáson. Pérez egyik nagy ígérete volt a kampányban, hogy José Mourinho lesz a Real Madrid következő edzője, a portugál a választás utáni éjjelen üzent is Péreznek. Mindeközben a Bayern München elnöke keményen nekiment Péreznek, amiért bejelentkezett Michael Oliséért.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 6:47
Florentino Pérez a szavazatok 65 százalékát kapta a vasárnapi elnökválasztáson
Florentino Pérez a szavazatok 65 százalékát kapta a vasárnapi elnökválasztáson Fotó: ALBERTO GARDIN Forrás: NurPhoto
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A hír Münchenbe is eljutott, a minap a Bayern elnöke, Herbert Hainer csattanósan válaszolt erre a Bildnek.

Ha Florentino Pérez ajánlatot akar tenni érte – ami eddig még nem történt meg –, akkor megkímélheti magát az ezzel járó bonyodalmaktól. Michael Olise az FC Bayern játékosa, hosszú távú szerződéssel, és nem eladó.

A Marca hétfő reggel a címlapon hosszabb cikket közölt José Mourinho Real Madridjáról, a spanyol klub a következő napokban, még a világbajnokság kezdete előtt hivatalosan is bejelentheti az érkezését.

 

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