Marco Rossi favoritjai minden idők legnehezebb útján lehetnek világbajnokok

francia fociválogatottFranciaországlabdarúgó-vb 2026Kylian MbappéDidier Deschamps

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Sorozatunkban olyan válogatottakat mutatunk be, amelyek esélyesek lehetnek arra, hogy megnyerjék a nyári labdarúgó-világbajnokságot. Franciaországra sokáig jellemző volt, hogy egy jó vb-szereplést követően négy évvel később kudarcba fulladjon neki a torna. A 2018-as aranyérme után azonban a francia válogatott Katarban is eljutott a döntőig, megtörve ezt az átkot. Az észak-amerikai világbajnokságon Didier Deschamps búcsúzik a szövetségi kapitányi poszttól, és jó esély van arra, hogy Kylian Mbappéék emlékezetessé tegyék az utolsó viadalát. Ehhez viszont várhatóan nagyon nehéz ágon kellene végigmenni.

Wiszt Péter
2026. 06. 08. 4:57
Didier Deschamps 14 év után újabb vb-éremmel búcsúzna a francia kispadtól Fotó: AFP/Franck Fife
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Deschamps kezdőcsapata az Elefántcsontpart elleni felkészülési mérkőzésen
Deschamps kezdőcsapata az Elefántcsontpart elleni felkészülési mérkőzésen. Fotó: AFP/Loic Venance

A nehéz kvartett ellenére a papírforma szerint elsőként jutnak majd tovább a vb legértékesebb keretével rendelkező franciák, de az ágrajz ezek után sem nekik kedvező. 

Miután egy csoportharmadik válogatottat kéne elbúcsúztatniuk, az előzetes erőviszonyok alapján a nyolcaddöntőben Németország, a negyeddöntőben Hollandia, az elődöntőben pedig Spanyolország következne. 

Ha pedig a legutóbbi vb-hez hasonlóan jön egy váratlan vereség a csoportkörben, másodikként akkor is Elefántcsontpart, Brazília, Anglia, Argentína útvonal a legvalószínűbb a döntőig.

Még ha nem is pont e kettő közül valamelyik lesz a francia válogatott útja, amennyiben sikerülne ismét eljutni a világbajnokság hajrájáig, az aligha lesz érdemtelen a Les Bleus-tól. Didier Deschamps pedig végérvényesen bevonulna minden idők legnagyobbjai közé.

 

A francia válogatott vb-kerete

  • Kapusok: Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
  • Védők: Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), Malo Gusto (Chelsea – Anglia), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (al-Hilal – Szaúd-Arábia), Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), William Saliba (Arsenal – Anglia), Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
  • Középpályások: N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), Manu Koné (AS Roma – Olaszország), Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország),  Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), Maghnes Akliouche (AS Monaco)
  • Támadók: Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), Michael Olise (Bayern München – Németország), Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

 

Franciaország csoportmérkőzései

  • június 16., kedd, 21.00, New York: Franciaország–Szenegál
  • június 22., hétfő, 23.00, Philadelphia: Franciaország–Irak
  • június 26., péntek, 21.00, Boston: Norvégia–Franciaország

 

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