Marco Rossi favoritjai minden idők legnehezebb útján lehetnek világbajnokok

Deschamps kezdőcsapata az Elefántcsontpart elleni felkészülési mérkőzésen. Fotó: AFP/Loic Venance

A nehéz kvartett ellenére a papírforma szerint elsőként jutnak majd tovább a vb legértékesebb keretével rendelkező franciák, de az ágrajz ezek után sem nekik kedvező.

Miután egy csoportharmadik válogatottat kéne elbúcsúztatniuk, az előzetes erőviszonyok alapján a nyolcaddöntőben Németország, a negyeddöntőben Hollandia, az elődöntőben pedig Spanyolország következne.

Ha pedig a legutóbbi vb-hez hasonlóan jön egy váratlan vereség a csoportkörben, másodikként akkor is Elefántcsontpart, Brazília, Anglia, Argentína útvonal a legvalószínűbb a döntőig.

Még ha nem is pont e kettő közül valamelyik lesz a francia válogatott útja, amennyiben sikerülne ismét eljutni a világbajnokság hajrájáig, az aligha lesz érdemtelen a Les Bleus-tól. Didier Deschamps pedig végérvényesen bevonulna minden idők legnagyobbjai közé.

A francia válogatott vb-kerete

Kapusok: Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes) Védők: Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), Malo Gusto (Chelsea – Anglia), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (al-Hilal – Szaúd-Arábia), Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), William Saliba (Arsenal – Anglia), Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), Malo Gusto (Chelsea – Anglia), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (al-Hilal – Szaúd-Arábia), Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), William Saliba (Arsenal – Anglia), Dayot Upamecano (Bayern München – Németország) Középpályások: N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), Manu Koné (AS Roma – Olaszország), Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), Maghnes Akliouche (AS Monaco)

N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), Manu Koné (AS Roma – Olaszország), Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), Maghnes Akliouche (AS Monaco) Támadók: Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), Michael Olise (Bayern München – Németország), Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Franciaország csoportmérkőzései