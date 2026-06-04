Hamar lekörözte Messit és Neymart, a labdarúgó-vb-n a testvére ellen futballozhat

Franciaország–Elefántcsontpart: a Doué testvérek a Boateng fivérek nyomában
Egyikük esetében sem volt meglepetés, hogy bekerültek választott futballhazájuk vb-keretébe, s felkészülési mérkőzésen csütörtökön 21.10-kor össze is csaphatnak egymással Nantes-ban.
– Olyan szoros a kapcsolatunk, mintha ikrek lennénk, és ezt már sokan megjegyezték az évek során. Nincsenek titkaink egymás előtt, a bátyám nagyon erős támogatást jelent nekem a mindennapi életben – beszélt a fivérek viszonyáról Désiré Doué, Ezt az erős kapcsolatot aligha ingatja meg, ha néha ellenfélként akadnak össze a futballpályán.
A labdarúgó-vb-k történetében eddig egy testvérpár játszott egymás ellen: Jérome (Németország) és Kevin-Prince Boateng (Ghána) a 2010-es és a 2014-es torna során is összecsapott egymással a csoportkörben. Franciaország és Elefántcsontpart nem került azonos csoportba az idei tornán, előbbi Norvégia, Szenegál és Irak, utóbbi Németország, Ecuador és Curacao ellenfele lesz a világbajnokság első fázisában. Ha viszont mindkét válogatott a második helyen végez csoportjában, a kieséses szakaszt egymás ellen kezdené Franciaország és Elefántcsontpart, s ezáltal a Doué testvérek is.
Testvérek egymás ellen a labdarúgó-vb-n?
Nem a Doué testvérpár az egyetlen, amelynek tagjai akár farkasszemet nézhetnek egymással a 2026-os labdarúgó-vb-n. Inaki Williams Ghána, öccse, Nico Williams Spanyolország keretének a tagja. Szintén Ghánát erősíti Derrick Luckassen, akinek az öccse, az édesanyja családnevét viselő Brian Brobbey Hollandia keretébe került be.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!