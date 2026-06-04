désiré douéPSGlabdarúgó-vb 2026guéla douéfrancia labdarúgó-válogatott

Hamar lekörözte Messit és Neymart, a labdarúgó-vb-n a testvére ellen futballozhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A 2026-os labdarúgó-vb egyik esélyese, Franciaország csütörtök este a szintén világbajnoki résztvevő Elefántcsontpart ellen vív felkészülési mérkőzést. A meccs különleges lehet a Doué családnak: a PSG-vel kétszeres BL-győztes Désiré Doué a francia, bátyja, Guéla Doué az elefántcsontparti válogatottban léphet pályára. A Doué testvérek a vb-n is összecsaphatnak, ha mindkét válogatott második helyen zár csoportjában.

Koczó Dávid
2026. 06. 04. 4:45
Guéla Doué a Strasbourg, Désiré Doué a PSG mezében; a 2026-os labdarúgó-vb alatt is egymás ellen játszhatnak, ha összejön a Franciaország–Elefántcsontpart meccs Fotó: AFP/Franck Fife
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Franciaország–Elefántcsontpart: a Doué testvérek a Boateng fivérek nyomában

Egyikük esetében sem volt meglepetés, hogy bekerültek választott futballhazájuk vb-keretébe, s felkészülési mérkőzésen csütörtökön 21.10-kor össze is csaphatnak egymással Nantes-ban.

– Olyan szoros a kapcsolatunk, mintha ikrek lennénk, és ezt már sokan megjegyezték az évek során. Nincsenek titkaink egymás előtt, a bátyám nagyon erős támogatást jelent nekem a mindennapi életben – beszélt a fivérek viszonyáról Désiré Doué, Ezt az erős kapcsolatot aligha ingatja meg, ha néha ellenfélként akadnak össze a futballpályán.

A labdarúgó-vb-k történetében eddig egy testvérpár játszott egymás ellen: Jérome (Németország) és Kevin-Prince Boateng (Ghána) a 2010-es és a 2014-es torna során is összecsapott egymással a csoportkörben. Franciaország és Elefántcsontpart nem került azonos csoportba az idei tornán, előbbi Norvégia, Szenegál és Irak, utóbbi Németország, Ecuador és Curacao ellenfele lesz a világbajnokság első fázisában. Ha viszont mindkét válogatott a második helyen végez csoportjában, a kieséses szakaszt egymás ellen kezdené Franciaország és Elefántcsontpart, s ezáltal a Doué testvérek is.

Testvérek egymás ellen a labdarúgó-vb-n?

Nem a Doué testvérpár az egyetlen, amelynek tagjai akár farkasszemet nézhetnek egymással a 2026-os labdarúgó-vb-n. Inaki Williams Ghána, öccse, Nico Williams Spanyolország keretének a tagja. Szintén Ghánát erősíti Derrick Luckassen, akinek az öccse, az édesanyja családnevét viselő Brian Brobbey Hollandia keretébe került be.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Mély víz, csak úszóknak!

Szőcs László avatarja

Kíváncsian várjuk a napot, amikor Magyar Péter nem Sulyok Tamással keménykedik, hanem Merzcel, Macronnal vagy Von der Leyennel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.