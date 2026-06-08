A Chelsea világbajnokságra készülő sztárja vitába keveredett a rendőrökkel
Ecuador az utolsó felkészülési mérkőzését vívta vasárnap a labdarúgó-vb előtt, s 3-0-ra nyert a nem világbajnoki résztvevő Guatemala ellen az egyesült államokbeli Columbusban. Az egyoldalú mérkőzés egy furcsa jelenetről marad emlékezetes: egy guatemalai szurkoló a lefújás után a pályára rohant, a rendőrök a földre vitték, a klubszinten Chelsea-ben futballozó ecuadori Moisés Caicedo viszont vitába keveredett a rendőrökkel a szerinte túl agresszív fellépés miatt.
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