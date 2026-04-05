Poszt-trauma

Bizonyíték érkezett Magyar Péter választási vereségére

A sajátjai leplezték le.

Magyar Péter 2026. 04. 05. 6:02
Felhévizy egy héttel a választás előtt már lázban ég. Nagyon kedveli ezt a felfokozott hangulatot. Sok minden történt már ebben a kampányban, ukrán energiablokádtól, Panyi Szabolcs államellenes kémkedéséig. Tisztán látszik, hogy nemzetközi térbe került a magyar választás. Brüsszel és Kijev a magyarországi kiszemeltjét minden eszközzel támogatja.

Közben pedig Magyarországon egy nagyon érdekes játszma zajlik. A úgynevezett régi ellenzék harsány megmondóemberei a kezdeti kakaskodás után szép lassan visszalépegetnek a tiszás jelöltek javára.

Kezdte a sort még a legelején a Momentum azzal, hogy el sem indult a választáson. A bukott, egykori pártelnökük, a rollermosó fenomén Fekete-Győr András miután gyáván megfutamodott a pártjával együtt, mégis folyamatosan posztolgat a saját mellét veregetve és a kormányra vicsorogva. Ilyeneket például:

Miniszterelnök „úr”, itt a vége. Ilyen látványos összeomlást a Kádár-rendszer végnapjai óta nem látott Magyarország. (...) 9 nap, és a magyarok haragja végleg elsöpri ezt a gátlástalan, beteges maffiarendszert!

Valaki szólhatna végre a Bandinak, hogy ő már nincs a pályán, kívülről óbégat csupán.

De visszalépett Kunhalmi Ágnes, a színészkirálynő, a folyton őrjöngő Szabó Tímea  és a hangosan üvöltöző Tordai Bence is.

Nézzük, miket írogatnak a gyáván megfutamodók:

Kunhalmi Ágnes:

Van esélyünk, hogy az elmúlt 16 év autoriter, a pluralizmust felszámoló, a társadalmi megosztottságot végletekig felerősítő és szociálisan kirekesztő rezsimet és politikai kultúrát magunk mögött tudjuk hagyni április 12-én.

Tordai Bence:

Visszalépek a képviselő-jelöltségtől a 2026-os országgyűlési választáson. Teszem ezt úgy, hogy fenntartok mindent, amit az elmúlt hónapokban a kampányban tettem és mondtam – sőt, éppen ezekből következik a döntésem.

Akár így, akár úgy: a választásig hátralévő napokban továbbra is a Fidesz vereségéért fogok dolgozni.

Szabó Tímea:

Most már nem csak 1-1 tégla esik ki naponta a NER palota falából, hanem omlik össze az egész épület. Néhány nap és vége!

Tisztázzuk!

Egyelőre az történt, hogy még korábban Fekete-Győr András, most pedig  Kunhalmi Ágnes, Szabó Tímea és Tordai Bence politikai karrierjének lett vége.

Azonban a dolog nem ilyen egyszerű. Ha a Tisza akkora előnnyel vezet, mint ahogy azt Hann Endre mondja, akkor minek kellene visszalépnie ezeknek a képviselőjelölteknek, főként a baloldal számára biztosnak gondolt Budapesten?

Ezek a visszalépések bármilyen meglepő Magyar Péter bukását vetítik elő. Mert Kunhalmiék azért léptek vissza, hogy majd április 12-én este elmondhassák, hogy ők nem voltak akadályok, mégis kikapott Magyar Péter. Így akarnak majd felszínen maradni a választás után. Megy a matek, megy a helyezkedés. Jövő vasárnap minden kiderül – gondolta magában Felhévizy, majd kiült az erkélyre ebben a szép napsütéses időben, elmélkedni a világ dolgain.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

