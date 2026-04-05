Bizonyíték érkezett Magyar Péter választási vereségére

Közben pedig Magyarországon egy nagyon érdekes játszma zajlik. A úgynevezett régi ellenzék harsány megmondóemberei a kezdeti kakaskodás után szép lassan visszalépegetnek a tiszás jelöltek javára.

Kezdte a sort még a legelején a Momentum azzal, hogy el sem indult a választáson. A bukott, egykori pártelnökük, a rollermosó fenomén Fekete-Győr András miután gyáván megfutamodott a pártjával együtt, mégis folyamatosan posztolgat a saját mellét veregetve és a kormányra vicsorogva. Ilyeneket például:

Miniszterelnök „úr”, itt a vége. Ilyen látványos összeomlást a Kádár-rendszer végnapjai óta nem látott Magyarország. (...) 9 nap, és a magyarok haragja végleg elsöpri ezt a gátlástalan, beteges maffiarendszert!