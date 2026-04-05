Bizonyíték érkezett Magyar Péter választási vereségére

Felhévizy egy héttel a választás előtt már lázban ég. Nagyon kedveli ezt a felfokozott hangulatot. Sok minden történt már ebben a kampányban, ukrán energiablokádtól, Panyi Szabolcs államellenes kémkedéséig. Tisztán látszik, hogy nemzetközi térbe került a magyar választás. Brüsszel és Kijev a magyarországi kiszemeltjét minden eszközzel támogatja.
Közben pedig Magyarországon egy nagyon érdekes játszma zajlik. A úgynevezett régi ellenzék harsány megmondóemberei a kezdeti kakaskodás után szép lassan visszalépegetnek a tiszás jelöltek javára.
Kezdte a sort még a legelején a Momentum azzal, hogy el sem indult a választáson. A bukott, egykori pártelnökük, a rollermosó fenomén Fekete-Győr András miután gyáván megfutamodott a pártjával együtt, mégis folyamatosan posztolgat a saját mellét veregetve és a kormányra vicsorogva. Ilyeneket például:
Miniszterelnök „úr”, itt a vége. Ilyen látványos összeomlást a Kádár-rendszer végnapjai óta nem látott Magyarország. (...) 9 nap, és a magyarok haragja végleg elsöpri ezt a gátlástalan, beteges maffiarendszert!
Valaki szólhatna végre a Bandinak, hogy ő már nincs a pályán, kívülről óbégat csupán.
De visszalépett Kunhalmi Ágnes, a színészkirálynő, a folyton őrjöngő Szabó Tímea és a hangosan üvöltöző Tordai Bence is.
Nézzük, miket írogatnak a gyáván megfutamodók:
Kunhalmi Ágnes:
Van esélyünk, hogy az elmúlt 16 év autoriter, a pluralizmust felszámoló, a társadalmi megosztottságot végletekig felerősítő és szociálisan kirekesztő rezsimet és politikai kultúrát magunk mögött tudjuk hagyni április 12-én.
Tordai Bence:
Visszalépek a képviselő-jelöltségtől a 2026-os országgyűlési választáson. Teszem ezt úgy, hogy fenntartok mindent, amit az elmúlt hónapokban a kampányban tettem és mondtam – sőt, éppen ezekből következik a döntésem.
Akár így, akár úgy: a választásig hátralévő napokban továbbra is a Fidesz vereségéért fogok dolgozni.
Most már nem csak 1-1 tégla esik ki naponta a NER palota falából, hanem omlik össze az egész épület. Néhány nap és vége!
Tisztázzuk!
Egyelőre az történt, hogy még korábban Fekete-Győr András, most pedig Kunhalmi Ágnes, Szabó Tímea és Tordai Bence politikai karrierjének lett vége.
Azonban a dolog nem ilyen egyszerű. Ha a Tisza akkora előnnyel vezet, mint ahogy azt Hann Endre mondja, akkor minek kellene visszalépnie ezeknek a képviselőjelölteknek, főként a baloldal számára biztosnak gondolt Budapesten?
Ezek a visszalépések bármilyen meglepő Magyar Péter bukását vetítik elő. Mert Kunhalmiék azért léptek vissza, hogy majd április 12-én este elmondhassák, hogy ők nem voltak akadályok, mégis kikapott Magyar Péter. Így akarnak majd felszínen maradni a választás után. Megy a matek, megy a helyezkedés. Jövő vasárnap minden kiderül – gondolta magában Felhévizy, majd kiült az erkélyre ebben a szép napsütéses időben, elmélkedni a világ dolgain.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
Komment
Összesen 4 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!