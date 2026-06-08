Minden dráma eltörpülhet a Minden drámájához képest, tripla magyar öröm + videó

A férfi-kézilabdaidény a mostani hétvégén a Bajnokok Ligája négyes döntőjével zárul. Kölnre a Magdeburg és a Füchse Berlin mellett a másik elődöntő két tagja is sikeresen hangolt: az Aalborg dán bajnoki címet, míg a Barcelona Spanyol Kupát nyert a legutóbbi héten.