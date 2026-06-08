Minden dráma eltörpülhet a Minden drámájához képest, tripla magyar öröm + videó

A férfi-kézilabdaidény a mostani hétvégén a Bajnokok Ligája négyes döntőjével zárul. Kölnre a Magdeburg és a Füchse Berlin mellett a másik elődöntő két tagja is sikeresen hangolt: az Aalborg dán bajnoki címet, míg a Barcelona Spanyol Kupát nyert a legutóbbi héten.
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Vasárnap véget ért a német férfi-kézilabdabajnokság 2025–26-os kiírása. A Magdeburg mögött a Flensburg legyőzésével a Füchse Berlin végzett másodikként, így mellettük a három magyar játékost is foglalkoztató Melsungen szintén a Bajnokok Ligájában indulhat. A távozó Imre Bence együttese, a Kiel a hatodik helyre esett vissza, így nem kvalifikált Európába. Az alsóházban is izgalmasan zárult a német kézilabdaidény: Bartucz László leendő csapata, a Wetzlar bennmaradt a Bundesligában, miután a már biztos kieső Leipzig magával rántotta a Mindent a másodosztályba.
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