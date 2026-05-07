Megtalálta a bírókat a Veszprém edzője a világ legjobbja miatt, aki karrierje első hetesét dobta

​Mathias Gidsel első hétméterese

A 27 éves dán jobbátlövőt az elmúlt három évben egyaránt a világ legjobb kézilabdázójának választották, és idén is jó úton halad efelé: már új rekordot jelentő 143 gólnál jár a BL-idényben. Mindezt úgy, hogy Gidsel nem szokott büntetőket lőni. Sőt, mint elmondta, a szerdai hétméterespárbajig sosem állt oda a vonalhoz tétmérkőzésen.

A Veszprém tavaly a Magdeburg ellen, ezúttal pedig a szintén német Füchse Berlin ellen maradt alul szoros küzdelemben a férfikézilabda BL negyeddöntőjében

– Miután elrontottam azt a szituációt a rendes játékidő végén, valamit tennem kellett a csapatért, így különösen fontos volt az a hétméteres. Pályafutásom során korábban soha nem dobtam még hetest, ez volt az első, rögtön ilyen sorsdöntő pillanatban – nyilatkozta az ellenfelet is megdicsérő Gidsel, akiről a mérkőzés után a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren is úgy beszélt, mint a világ jelenlegi legjobbjáról. Appelgren Gidselhez és csapattársához, Jehia el-Derához hasonlóan azt is kiemelte, hogy a negyeddöntős párharc mindkét mérkőzése élvezetes és kimagasló színvonalú volt.

Ami a többi Bajnokok Ligája-negyeddöntőt illeti, a rekordgyőztes Barcelona az idegenbeli kétgólos siker után odahaza tíz góllal nyert a francia Nantes ellen, míg a dán Aalborg a portugáliai döntetlent követően szerdán egy góllal múlta felül a Sportingot. Csütörtökön az Aalborg, a Barca és a Füchse mellé a Szeged is csatlakozhat, ehhez viszont hétgólos hátrányból kéne megfordítania a párharcát a címvédő német Magdeburg otthonában.