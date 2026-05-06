Veszprémben még él a remény, a Szegeden csak a csoda segíthet

A szegediek veresége egyáltalán nem meglepő, a különbség annál inkább, a hét gól a negyeddöntő négy párharcának legegyértelműbb fölénye. A különbség lehetett volna szűkebb, de a második félidőben a rengeteg technikai hiba és a mérkőzésen kihagyott öt hétméteres megbosszulta magát.

– Mindenki tudta, hogy ebben a párharcban a Magdeburg a nagyobb csapat, nem nyerhetünk, ha kihagyjuk a tiszta dobásokat és a büntetőket – mutatott rá a vereség okára a meccs után Michael Apelgren, a Szeged vezetőedzője.

Az első mérkőzés alapján a tét a Szeged számára a tisztes helytállás, már csak azért is, mert ez lesz a klub történetének 300. Bajnokok Ligája-mérkőzése. A Pick Szeged ma még otthon edz, majd Belgrádba utazik, és Berlin érintésével érkezik a mérkőzés helyszínére.

A negyeddöntők további két párosításában a portugál Sporting hazai pályán 31-31-es döntetlent játszott a dán Aalborg ellen, a francia Nantes hazai pályán 32-30-ra kikapott a spanyol Barcelonától. Ezeknek a párharcoknak a visszavágóit is ma rendezik.