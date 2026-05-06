Veszprémben még él a remény, a Szegeden csak a csoda segíthet

A férfikézilabda Bajnokok Ligájában a negyeddöntői előtt mindkét magyar csapat bizakodva készült, ugyanakkor mindenki tisztában volt vele, hogy egyikük sem számít egyértelmű esélyesnek a továbbjutásra. Az első mérkőzések után az OTP Bank-Pick Szeged esélyei a minimálisnál is kisebbre csökkentek az SC Magdeburg elleni hazai, hétgólos vereséget követően, míg a One Veszprémnek maradt esélye a visszavágón a Füchse Berlin ellen. Olyannyira, hogy ha a magyar bajnoki címvédő képes megismételni az első mérkőzés hajrájában nyújtott teljesítményét a ma esti visszavágón (tv: Sport1, 18.45), akkor négy év után ismét bejuthat a kölni négyes döntőbe.

2026. 05. 06. 5:55
A különbség minimális, de a Veszprém második félidei játéka elég lehet a továbbjutáshoz Berlinben
A szegediek veresége egyáltalán nem meglepő, a különbség annál inkább, a hét gól a negyeddöntő négy párharcának legegyértelműbb fölénye. A különbség lehetett volna szűkebb, de a második félidőben a rengeteg technikai hiba és a mérkőzésen kihagyott öt hétméteres megbosszulta magát.

– Mindenki tudta, hogy ebben a párharcban a Magdeburg a nagyobb csapat, nem nyerhetünk, ha kihagyjuk a tiszta dobásokat és a büntetőket – mutatott rá a vereség okára a meccs után Michael Apelgren, a Szeged vezetőedzője.

Az első mérkőzés alapján a tét a Szeged számára a tisztes helytállás, már csak azért is, mert ez lesz a klub történetének 300. Bajnokok Ligája-mérkőzése. A Pick Szeged ma még otthon edz, majd Belgrádba utazik, és Berlin érintésével érkezik a mérkőzés helyszínére.

A negyeddöntők további két párosításában a portugál Sporting hazai pályán 31-31-es döntetlent játszott a dán Aalborg ellen, a francia Nantes hazai pályán 32-30-ra kikapott a spanyol Barcelonától. Ezeknek a párharcoknak a visszavágóit is ma rendezik.

