Győri Audi ETO KCSzemerey Zsófinői kézilabda BL négyes döntőMetz HBFodor CsengeAlbek Anna

„Mélyrepülésben voltunk” – Fodor Csenge is rámutatott a Győr gyengeségére a BL-döntőben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nem tudott triplázni a Győr női kézilabda Bajnokok Ligájában, 2026-ban a francia Metz nyerte a sorozatot. Győri oldalról Fodor Csenge és Szemerey Zsófi sem keresi a kifogásokat, a balszélső szerint világos, hogy a védekezésük az egész hétvégén nem volt a helyén, emiatt a támadásoknál az önbizalmuk sem volt rendben. A franciáknál mindeközben hatalmas az öröm, Albek Anna még nem fogta fel, hogy mit ért el vasárnap az MVM Dome-ban.

Perlai Bálint
2026. 06. 08. 4:45
Fodor Csenge teljesen összetört az elvesztett BL-döntő után
Fodor Csenge teljesen összetört az elvesztett BL-döntő után Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A döntőben a győri kapuban Hatadou Sako kezdett, de később Szemerey Zsófi is beállt, a szünet után Albek Anna hetesét kitolta, de így is csak két védéssel zárta a mérkőzést. Szemerey számára a döntő különleges volt, hiszen egy éve még a Metzzel játszott a final fourban, akkor a csapat negyedik lett, most nélküle aranyérmes.

– Nagyon sok érzés kavarog bennem. Nem ezért az éremért küzdöttünk a hétvégén. Valami nem stimmelt a hétvégén, ezt mi is éreztük. ezen a ponton nem lehet már arra fogni, hogy kevesebbet pihentünk. Gratulálunk a Metznek – mondta lapunknak Szemerey a vegyes zónában.

A Fodor Csengével felálló Győr a döntőben kikapott a Metz ellen, amely először nyerte meg a sorozatot
A Győr a döntőben kikapott a Metz ellen, amely először nyerte meg a sorozatot  Fotó: Ladóczki Balázs

Nem mindegyik magyar szomorkodott vasárnap az MVM Dome-ban

Albek Anna viszont az első idényében Bajnokok Ligája-győztes lett a Metz színeiben. A jobbátlövő az elődöntőben és a döntőben is kivette a részét – a Győr ellen két gólt szerzett. A 24 éves jobbátlövő korábban, amikor még Magyarországon játszott, akkor több kritikát is kapott, de most a Metznél minden kétkedőnek üzent.

– Felfoghatatlan érzés, hogy Bajnokok Ligája győztesnek mondhatom magam! – kezdte Albek Anna a vegyes zónában. – A meccs végén, amikor hullámvölgybe kerültünk, akkor a lelkünk és a szívünk vitt végig. Nem remegtünk meg akkor sem, amikor a Győr már két gólra visszajött. Hálás vagyok, hogy itthon, a családom és a barátaim körében értem el mindezt. Azt még nem tudom, hogy hol ünneplünk, én csak megyek a többiek után, de az is biztos, hogy nagy buli lesz – zárta a 24 éves Albek, aki ekkor már érthető módon nagyon ment volna ünnepelni.

Final4 kézilabda Győr - Metz
Final4 kézilabda Győr - Metz
Final4 kézilabda Győr - Metz
1/25

A teljes interjú Fodor Csengével:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekföld

Virtuális lincselés

Bogár László avatarja

Ez már messze nem egyszerűen „csak” manipuláció, mint a „régi szép időkben”, hanem a valóság korlátlan és folyamatos újraalkotása a korlátlan hatalmi akarat szerint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu