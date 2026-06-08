„Mélyrepülésben voltunk” – Fodor Csenge is rámutatott a Győr gyengeségére a BL-döntőben

A döntőben a győri kapuban Hatadou Sako kezdett, de később Szemerey Zsófi is beállt, a szünet után Albek Anna hetesét kitolta, de így is csak két védéssel zárta a mérkőzést. Szemerey számára a döntő különleges volt, hiszen egy éve még a Metzzel játszott a final fourban, akkor a csapat negyedik lett, most nélküle aranyérmes.

– Nagyon sok érzés kavarog bennem. Nem ezért az éremért küzdöttünk a hétvégén. Valami nem stimmelt a hétvégén, ezt mi is éreztük. ezen a ponton nem lehet már arra fogni, hogy kevesebbet pihentünk. Gratulálunk a Metznek – mondta lapunknak Szemerey a vegyes zónában.