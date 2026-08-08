Banális baleset után 15 éve nem látott vendégsiker a Fradi-pályán

– Túlteljesítettük az előzetes elvárásokat, lenyűgözően játszott a csapat. Mindenki a legjobbját nyújtotta, a fiatalokat is elkezdtük beépíteni – értékelt Johansson. A Győr legközelebb pénteken a horvát Podravka ellen lép pályára.
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A legutóbbi idényben bajnoki dobogós magyar női kézilabdacsapatok is megkezdték a felkészülést az új idényre. Pénteken az FTC hazai közönség előtt háromgólos vereséget szenvedett a DVSC-től, míg az ETO Győrben ütötte ki a francia bajnok Brest együttesét.
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