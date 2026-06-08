Az élete formájában játszó Kane-t hidegen hagyja a hőség a vb-n

– Angliáért játszani a kedvenc dolgom. Óriási büszkeséggel viselem a mezt, és a csapatkapitányi karszalagot is, igyekszem jó példát mutatni a csapattársaimnak, a stábnak, de a szurkolóknak és az országnak is – mondta el a Bayern Müchen csatára, akinek elképesztően jó idénye volt a német rekordbajnoknál. Az Új-Zéland elleni győztes góljáról is beszélt Kane.

– Egy csatárnak mindig fontos, hogy gólt szerezzen. Ismertek, minél többször szeretnék felkerülni a góllövők listájára. Tudtam, hogy ma csak 45 percet játszom, így külön jó érzés volt még az első félidő hosszabbításában betalálni, nem pedig 0-0-val menni szünetre – mondta el az eddigi pályafutása alatt 79 válogatott gólt szerző Kane az újságíróknak.

Anglia június 17-én, Dallasban kezdi meg világbajnoki szereplését a 2018-as elődöntős ellenfele, az akkor vb-ezüstöt szerzett Horvátország ellen.