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Az élete formájában játszó Kane-t hidegen hagyja a hőség a vb-n

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Csütörtökön már rajtol a világbajnokság, addig egymást érik a felkészülési meccsek, sok csapat már a labdarúgó-vb helyszínén, az Egyesült Államokban játssza ezeket is. Az angol válogatott Harry Kane góljával 1-0-ra nyert Új-Zéland ellen a hétvégén, a Bayern München klasszis csatára szerint élete formájában játszik és a sokak által kritizált időjárás sem lehet akadályozó tényező Anglia számárára, hogy elérje a célját a tornán.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 8:39
Harry Kane már készül a vb-re, és szerinte nem lesz tényező a hőség Fotó: CHANDAN KHANNA Forrás: AFP
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– Angliáért játszani a kedvenc dolgom. Óriási büszkeséggel viselem a mezt, és a csapatkapitányi karszalagot is, igyekszem jó példát mutatni a csapattársaimnak, a stábnak, de a szurkolóknak és az országnak is – mondta el a Bayern Müchen csatára, akinek elképesztően jó idénye volt a német rekordbajnoknál. Az Új-Zéland elleni győztes góljáról is beszélt Kane.

– Egy csatárnak mindig fontos, hogy gólt szerezzen. Ismertek, minél többször szeretnék felkerülni a góllövők listájára. Tudtam, hogy ma csak 45 percet játszom, így külön jó érzés volt még az első félidő hosszabbításában betalálni, nem pedig 0-0-val menni szünetre – mondta el az eddigi pályafutása alatt 79 válogatott gólt szerző Kane az újságíróknak.

Anglia június 17-én, Dallasban kezdi meg világbajnoki szereplését a 2018-as elődöntős ellenfele, az akkor vb-ezüstöt szerzett Horvátország ellen.

 

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