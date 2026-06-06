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Folytatódhat Magyar Péter letámadása: vége a kis falvak önkormányzatainak?

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Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter már azt sem zárja ki, hogy megszűnhetnek a kistelepüléseken az önkormányzatok – derült ki a tárcavezető egyik interjújából. Ez azért is különös, mert a kampányban Magyar Péter még arról beszélt, hogy évente tíz falunak fognak tízmilliárd forintnyi fejlesztési pénzt biztosítani, és elindítják az úgynevezett Okos falu programot. Korábban nagy felháborodást okozott a polgármesterek között az is, hogy a kormány megvágná a településvezetők fizetését, felvetették azt is, hogy a polgármesterek megbízatását is két ciklusban korlátoznák és új önkormányzati választás kiírását is emlegetik.

Haraszti Gyula
2026. 06. 06. 10:00
Fotó: Havran Zoltán
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Össztüzet zúdítottak a polgármesterekre

Mint arról korábban beszámoltunk, a Tisza-kormány a hivatalba lépése óta több olyan döntést is kilátásba helyezett, amelyek súlyosan veszélyeztetik az önkormányzatokat. Mint ismert, a Tisza Párt benyújtott egy törvényjavaslatot arról, hogy drasztikusan csökkentené a politikai és állami vezetők javadalmazását.

Magyar Péter azt is felvetette, hogy a polgármesterek illetményét is csökkentenék. A hír egyöntetű felháborodást váltott ki pártállástól függetlenül több polgármesterből.

Tiltakozott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) is.
Mint ismert, Magyar Péter azt is tervbe vette, hogy a cikluskorlátot is bevezetnének a polgármesteri tisztségre. Ez pedig a gyakorlatban azt jelentené, hogy egy polgármester legfeljebb kétszer nyerhetne választást, illetve ennek megfelelően legfeljebb két cikluson át lehetne településvezető. A felvetés következményeként sok olyan, helyben sikeres polgármester is kieshetne a jövőbeni demokratikus versenyből, aki korábban többször is elnyerte a választók bizalmát. 

Sajtóhírek szerint a Tiszában az előre hozott önkormányzati választások ötletét is mérlegelik. 

Ha ezt valóban meglépné a kormánytöbbség, a 2024-ben demokratikusan megválasztott polgármesterek és önkormányzati képviselők mandátuma politikai indokokból szűnne meg idő előtt.

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