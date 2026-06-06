Folytatódhat Magyar Péter letámadása: vége a kis falvak önkormányzatainak?

Össztüzet zúdítottak a polgármesterekre

Mint arról korábban beszámoltunk, a Tisza-kormány a hivatalba lépése óta több olyan döntést is kilátásba helyezett, amelyek súlyosan veszélyeztetik az önkormányzatokat. Mint ismert, a Tisza Párt benyújtott egy törvényjavaslatot arról, hogy drasztikusan csökkentené a politikai és állami vezetők javadalmazását.

Magyar Péter azt is felvetette, hogy a polgármesterek illetményét is csökkentenék. A hír egyöntetű felháborodást váltott ki pártállástól függetlenül több polgármesterből.

Tiltakozott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) is.

Mint ismert, Magyar Péter azt is tervbe vette, hogy a cikluskorlátot is bevezetnének a polgármesteri tisztségre. Ez pedig a gyakorlatban azt jelentené, hogy egy polgármester legfeljebb kétszer nyerhetne választást, illetve ennek megfelelően legfeljebb két cikluson át lehetne településvezető. A felvetés következményeként sok olyan, helyben sikeres polgármester is kieshetne a jövőbeni demokratikus versenyből, aki korábban többször is elnyerte a választók bizalmát.

Sajtóhírek szerint a Tiszában az előre hozott önkormányzati választások ötletét is mérlegelik.

Ha ezt valóban meglépné a kormánytöbbség, a 2024-ben demokratikusan megválasztott polgármesterek és önkormányzati képviselők mandátuma politikai indokokból szűnne meg idő előtt.