Kitálalt Szalah liverpooli barátja a távozásról, Carragher és Slot is felelős

– 100 százalékig biztos vagyok abban, ha Slot távozását hamarabb bejelentik, akkor Szalah Liverpoolban maradt volna. Ha edzőként úgy gondolkozol, hogy Szalahra nincs szükséged a következő idényben, akkor ott nagy bajok vannak…

Szerintem nem a vezetőség a hibás, hanem csak egy ember, az edző. Nem volt jó kapcsolatuk, főleg Klopp-pal összehasonlítva

– fejtette ki Lovren, aki szerint Szalah történelmi idénye Slot első évében sem annyira a holland érdeme, jóval inkább, Kloppé, aki egy remek csapatot hagyott maga után.

A Liverpoolnál Szalah távozásával új fejezet kezdődik, mindez azonban már az új edző, a Bournemouth-tól távozó Andoni Iraola feladata lesz.