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Kitálalt Szalah liverpooli barátja a távozásról, Carragher és Slot is felelős

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Egy korszak lezárul május 24-én, amikor Mohamed Szalah lejátszotta az utolsó mérkőzését a Liverpool színeiben. Szalah kilenc év után távozott a Vörösöktől, az új klubja egyelőre nem ismert. Dejan Lovren, Szalah jó barátja – akivel Premier League-et is nyert 2020-ban – egy interjúban kitálalt, és Szalah távozása kapcsán Arne Slotot és Jamie Carraghert kritizálta.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 9:12
Mohamed Szalah lejátszotta az utolsó mérkőzését a Liverpool színeiben, de akár maradhatott is volna?
Mohamed Szalah lejátszotta az utolsó mérkőzését a Liverpool színeiben, de akár maradhatott is volna? Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
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Arne Slot volt az egyetlen felelős Szalah távozásáért?

Az interjú másik sarkalatos pontja volt, amikor a Liverpooltól az idény végén kirúgott Arne Slot lett a téma. Szalah az idényben többször is összeszólalkozott a hollanddal, legutóbb az Aston Villa elleni 4-2-es vereség után a közösségi médiában posztolt Szalah, amiben Slot felfogását kritizálta. Ezt a bejegyzést a liverpooli csapattársak közül is többen kedvelték. Sokak szerint Slot bukásához az is vezetett, hogy már a játékosok sem hittek benne. 

– 100 százalékig biztos vagyok abban, ha Slot távozását hamarabb bejelentik, akkor Szalah Liverpoolban maradt volna. Ha edzőként úgy gondolkozol, hogy Szalahra nincs szükséged a következő idényben, akkor ott nagy bajok vannak… 

Szerintem nem a vezetőség a hibás, hanem csak egy ember, az edző. Nem volt jó kapcsolatuk, főleg Klopp-pal összehasonlítva

fejtette ki Lovren, aki szerint Szalah történelmi idénye Slot első évében sem annyira a holland érdeme, jóval inkább, Kloppé, aki egy remek csapatot hagyott maga után.

A Liverpoolnál Szalah távozásával új fejezet kezdődik, mindez azonban már az új edző, a Bournemouth-tól távozó Andoni Iraola feladata lesz.

 

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