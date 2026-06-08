Kitálalt Szalah liverpooli barátja a távozásról, Carragher és Slot is felelős

Arne Slot volt az egyetlen felelős Szalah távozásáért?
Az interjú másik sarkalatos pontja volt, amikor a Liverpooltól az idény végén kirúgott Arne Slot lett a téma. Szalah az idényben többször is összeszólalkozott a hollanddal, legutóbb az Aston Villa elleni 4-2-es vereség után a közösségi médiában posztolt Szalah, amiben Slot felfogását kritizálta. Ezt a bejegyzést a liverpooli csapattársak közül is többen kedvelték. Sokak szerint Slot bukásához az is vezetett, hogy már a játékosok sem hittek benne.
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