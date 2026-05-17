Szalah nyíltan beleszállt a Liverpoolba, Gerrard reakciója Szoboszlaiénál is sokatmondóbb

Steven Gerrard szerint Arne Slot lehetett a célpont

A posztot cikkünk megjelenéséig bő nyolcszázezren kedvelték, köztük Szalah több liverpooli csapattársa – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Andy Robertson, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong és Endó Vataru –, Hugo Ekitiké és Curtis Jones pedig a hozzászólások között piktogramokkal jelezte egyetértését a közleménnyel. A klublegenda, Steven Gerrard a TNT Sportsnak adott nyilatkozatában reagált a bejegyzésre.

– Ez rendkívül érdekes. Mo Szalah nem igazán szokott sokat beszélni, nem igazán posztol, és főleg nem ilyeneket. Szerintem ezzel azt üzeni a külvilágnak, hogy valami nincs rendben abban a liverpooli öltözőben, eltűnt az identitás, és nagyon fáj neki ezt a saját szemével látni. Meglep az időzítés is, hogy az utolsó mérkőzése előtt tette ezt meg.

De ez elég kemény kritika a Liverpool edzője és a stáb felé azzal kapcsolatban, hogy hol tart most ez a csapat. Vajon saját elhatározásból beszél, vagy az öltözőben lévő társai nevében is szól?

Biztos vagyok benne, hogy az utolsó találkozója kapcsán rengeteg médiaszereplése lesz. Nagyon várom a következő napokat, mert ez szokatlan egy Liverpool-játékostól, és különösen furcsa Mo Szalahtól – mondta Gerrard.

A Liverpool és a Brentford magyar idő szerint jövő vasárnap 17 órától lép pályára az Anfielden, a Vörösök egy ottani sikerrel biztosítanák az ötödik helyet, és az ezzel járó BL-indulást – ugyanakkor keddig is már eldőlhet a sorsuk, ha az utolsó előtti Premier League-fordulóban a Brighton nem nyer, a Bournemouth pedig kikap.