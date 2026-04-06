Hont András lerántotta a leplet az ellenzék ördögi összeesküvéséről

Az utóbbi hetekben egy nagy színjátéknak lehetünk tanúi. Dobrevék addig-addig játszották a szerepüket, amelyben acsarogtak Magyar Péterékre, hogy végül kiestek a szerepükből és egyre másra léptetik vissza a jelöltjeiket, egyoldalúan, a Tisza Párt javára. Mostanra már a Kutyapárt is beszállt a buliba, ők lépkednek vissza, igaz, nekik kevesebb a mozgásterük, hiszen így is alig tudták az országos listához szükséges számú jelöltet elindítani. De tisztán látszik az összeesküvés, a mutyizás.
Hont András a Facebook-oldalán keményen kiosztotta az egyik visszalépő jelöltet:
„Meg kell kell követnem mindenkit, mert tegnapi Párbeszéd-temető írásom azt sugallta, hogy több gyáva-haszonleső lépésre már nem futja a néhai parazitabrigádtól. Elfelejtkeztem arról, hogy vannak olyan képződmények, amelyek holtukban is képesek az árulásra. Ma bejelentette visszalépését a DK dunaújvárosi jelöltje. És az illető honnan is érkezett a DK-ba? Na, na, na? Természetesen a Párbeszédből, annak is az országos elnökségéből. Az is megérdemli, aki leigazolta.”
Az embereket nem lehet átverni, ismerik jól ezeket a politikusokat, mindenki tudta jól, hogy a végén, Gajdics Ottó szavaival élve, összefutnak majd, mint tej a platnin.
Összenő most is, ami összetartozik.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Hont András (Forrás: Facebook)
A történelemnek sose lesz vége
A választás súlya és tétje
Minden magyar rosszul járna a Tiszával
Hann Endréék utolsó dobása
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
