Hont András lerántotta a leplet az ellenzék ördögi összeesküvéséről

Hont András a Facebook-oldalán keményen kiosztotta az egyik visszalépő jelöltet:

„Meg kell kell követnem mindenkit, mert tegnapi Párbeszéd-temető írásom azt sugallta, hogy több gyáva-haszonleső lépésre már nem futja a néhai parazitabrigádtól. Elfelejtkeztem arról, hogy vannak olyan képződmények, amelyek holtukban is képesek az árulásra. Ma bejelentette visszalépését a DK dunaújvárosi jelöltje. És az illető honnan is érkezett a DK-ba? Na, na, na? Természetesen a Párbeszédből, annak is az országos elnökségéből. Az is megérdemli, aki leigazolta.”

Az embereket nem lehet átverni, ismerik jól ezeket a politikusokat, mindenki tudta jól, hogy a végén, Gajdics Ottó szavaival élve, összefutnak majd, mint tej a platnin.

Összenő most is, ami összetartozik.