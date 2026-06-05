Elképesztő sorozat, negyeddöntős a magyar válogatott a világbajnokságon!
Negyeddöntőt játszhat a magyar női 3×3-as kosárlabda-válogatott a varsói világbajnokságon, miután 17-16-ra nyert Lettország ellen. A szakágban korábban két vb-ezüstöt is nyert Magyarország, a 3×3 kosárlabda olimpiai bemutatkozása óta viszont az idei a legjobb világbajnoki szereplésünk.
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